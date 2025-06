El ministro de Seguridad bonaerense cruzó a Bullrich: “Hay que meter plata, no bala” El ministro Javier Alonso pidió “cortar con el show mediático de apropiarse del dolor de la familia”.

En pleno año electoral y vísperas de campaña, todo hecho que ocurre se lee en clave política. Incluso uno trágico como fue el asesinato de Thiago Correa, un nene de 7 años que fue baleado por un policía en medio de un enfrentamiento con delincuentes.

“Esto no casualmente sucedió en La Matanza, un territorio tierra de nadie. Un territorio de corrupción y violencia”, cuestionó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El mensaje del gobierno de Javier Milei fue claro: responsabilizar al gobernador Axel Kicillof. Ante esta situación, desde la administración provincial respondieron con dureza.

“Hay que terminar con el show mediático y con el carancheo de este gobierno nacional”, afirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Y aclaró: “Eso incluye a los candidatos que buscan votos apropiándose del dolor de las víctimas”.

El funcionario de Kicillof hizo hincapié en que “bajaron los homicidios, un 13% menos que el año pasado. Bullrich no puede decir que es tierra de nadie”. En ese sentido, criticó al Gobierno nacional: “No nos dan un peso, nos sacaron un fondo de 700 millones de pesos y ellos tampoco invierten en las fuerzas federales, no hay helicópteros ni lanchas, no hay nada”.

“La política son acciones concretas y ellos hablan mucho, pero no hacen nada por la seguridad”, remarcó Alonso, al tiempo que exigió: “Si no invierten plata, no alcanza. No se hacen con buena predisposición. Hay que meter plata, no meter bala”.

“Hablan de baño de sangre cuando bajaron los homicidios más que nunca. Bajaron los robos. Tenemos patrulleros recorriendo las zonas todo el tiempo”, señaló el ministro bonaerense. Y cuestionó: “No pueden lucrar con el dolor de la gente”.

El titular de Seguridad de PBA puso el foco en otra grave problemática. “El principal problema de la provincia es la droga y no ponen un límite en la frontera norte. Sigue entrando como si nada. Eso es tierra de nadie”. No obstante, reconoció un buen vínculo institucional: “Desactivamos bandas y Bullrich me ayuda mucho poniéndolas en aislamiento, coordinamos con la Justicia federal”.

Fuente TN