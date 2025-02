El oficialismo no consiguió quórum para la sesión preparatoria en el Senado Los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano no bajaron al recinto e hicieron fracasar el encuentro. Dudas sobre el papel del Gobierno. Se prorroga el mandato de las actuales autoridades.

En lo que se convirtió en un fuerte traspié para el oficialismo, una rebeldía para nada sorpresiva de dos senadores “dialoguistas” de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, bloqueó este lunes la realización de la sesión preparatoria por falta de quorum. Allí se esperaba ratificar a las autoridades excepto la secretaría administrativa -la caja y el corazón de la Cámara alta-, aunque las mismas continuarán con mandato prorrogado.

La tensión que quedó de la última sesión extraordinaria, realizada el jueves pasado, se convirtió en una olla a presión para La Libertad Avanza. El golpe no es menor, ya que se trata del funcionamiento del Senado. Uno de los cargos que se tenía que refrendar es el del titular provisional de la Cámara alta, el segundo escalafón en la sucesión presidencial. Seguirá el libertario Bartolomé Abdala (San Luis).

Tras frenéticas reuniones e idas y vueltas entre libertarios y dialoguistas, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, dio la orden de ir al recinto y que la cuestión se resolviera a suerte o verdad. Salió con uno de los peores resultados posibles. Lo que no queda claro es el rol de la Casa Rosada para blindar a los santacruceños, quienes venían enojados por la situación de salida de YPF en dicho distrito y se desayunaron, horas atrás, lo relacionado Río Turbio.

¿Qué ocurrió desde las 14? Los diferentes jefes de bloque se reunieron con Villarruel. Allí comenzaron los inconvenientes con los dos santacruceños: desde dos bancadas confirmaron a Infobae que ambos legisladores solicitaban, dentro de la bandeja de opciones, la secretaría administrativa o la presidencia provisional del Senado. Otro espacio habló también de algunas intenciones del ex libertario Francisco Paoltroni -dio quorum-, distanciado del Gobierno. “Parecemos un supermercado chino hoy”, sentenció con furia un experimentado senador a este medio.

La molestia no era sólo de los santacruceños. De hecho, la Unión Cívica Radical (UCR) tampoco se mostraba del todo predispuesta a sentarse. No obstante, todos sus integrantes bajaron al recinto. Lo mismo hicieron el PRO, Provincias Unidas, los misioneros renovadores -no massistas- y el propio oficialismo. En resumen: la sesión precisaba 37 para el quorum y no se llegó por uno aunque, días atrás, los 38 se habían comprometido a ratificar a las autoridades, salvo la secretaría administrativa.

El convite estaba tan atado con alambres que al menos a dos senadores se los esperó en Aeroparque con un auto para que arribaran al Congreso lo antes posible, cuando ya sonaba el timbre que convocaba a los legisladores a concretar la ahora caída sesión preparatoria. Quien se lleva una victoria con todo esto, sin mover un dedo, es el kirchnerismo, que tampoco dio quorum y no contaba con todos sus soldados presentes en la “Casa”.

Para el encuentro de esta tarde se proyectaba ratificar, además de la continuidad de Abdala, la vicepresidencia para el kirchnerismo, en manos de Silvia Sapag (Neuquén). Además, la radical Carolina Losada (Santa Fe) aparece como vice primera y la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), como vice segunda. Otro cargo no menor es el del secretario parlamentario, Agustín Giustinian, un personaje clave el año pasado -junto a su equipo de trabajo- y en las recientes sesiones extraordinarias en cuanto al manejo legislativo.

La única modificación, anunciada tiempo atrás, era la secretaría administrativa del Senado, a cargo de la saliente María Laura Izzo. Quien tendrá que esperar es el cordobés Emilio Viramonte Olmos, quien asesora a Villarruel desde hace un tiempo y quiere dicho sitial. “Puede haber lío o que uno se olvide la agenda y no asista al encuentro”, agitó anoche un histórico asesor. No falló.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno desmanteló el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer

Horas antes de la sesión, un senador expresó a Infobae: “Nadie manda. Todo sale muy ajustado y ya no depende más de dos o tres espacios, como era antes. El otro día parecía despejado el recinto y ocurrió la derrota por lo de la comisión investigadora por $LIBRA. Si perdés ahí, te la tenés que bancar. Resulta que algunos se pusieron locos con eso y empezaron a fabular sobre recambios importantes para mañana -en referencia a hoy-, con el fin de dañar al Gobierno o a Villarruel”.

De cara al inicio de las sesiones ordinarias -1 de marzo-, la ausencia de Carambia y Gadano dejó al oficialismo complicado en caso de empujar una agenda sin el acuerdo de todos los dialoguistas.

INFOBAE