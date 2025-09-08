El riesgo país cerca de los 1.000 puntos pone en jaque los planes del Gobierno El mercado lee los efectos en el frente financiero y lo que viene.

El riesgo país argentino se acerca a los 1000 puntos básicos como consecuencia de las fuertes caídas en los bonos que se registran este lunes tras la derrota del Gobierno en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires en las que el peronismo les saco 13 puntos porcentuales de ventaja en promedio entre todos los distritos (46,7% a 33,7%). El mercado analiza las razones y consecuencias de esta escalada e intenta anticipar lo que viene.

El índice que elabora JP Morgan cerró el viernes en los 901 puntos y ahora, con las caídas de entre 5% y 6% que se observan en los bonos argentinos que cotizan en EEUU, se espera una fuerte suba. En la City, los analistas advierten que está arriba de las 1000 unidades ya y esto es muy preocupante para el futuro financiero de la Argentina.

“Este contexto hubiese sido muy distinto si el margen de la derrota del Gobierno en las elecciones de PBA hubiese sido por un menor margen, pero, al ser mucho peor de los esperado el resultado para el oficialismo, los mercados temen una derrota en las elecciones nacionales ahora”, dice el Leonardo Svirsky, Sales Trader de Becerra Bursátil.