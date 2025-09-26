El titular de la Agencia de Energía Atómia reveló que el Vladimir Putín elogió la política económica de Milei Rafael Grossi dirige un organismo internacional clave para controlar el sistema nuclear mundial dio detalles de una conversación que mantuvo con el líder ruso.

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica Rafael Grossi reveló que en una charla privada el presidente de Rusia, Vladimir Putin elogió las medidas económicas de Javier Milei. “Lo que está haciendo en materia económica es muy razonable”, recordó Grossi sobre una conversación que mantuvo con el líder del Kremlin.

“Me hizo un comentario muy interesante. Hablamos del tango y de la cultura, y me dijo que tenemos un líder muy atípico. Es un observador del mundo”, agregó el argentino.

Grossi sostuvo que se trató de una conversación privada y no una declaración pública. “Con los líderes mundiales se habla de todo, de fútbol y de política. El fútbol le gusta”, indicó el argentino.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario expresó: “Rusia es el país que más exporta centrales nucleares, por eso hay que asegurarse que la actividad se desarrolle de manera segura”, expresó Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

“El desafío, cuando uno tiene una función internacional, es la capacidad de interlocución, y seguir hablando con ellos. Todos tenemos un corazón y sabemos dónde está el bien y el mal. Tengo que tener esa disciplina para tratar de lograr lo mejor”, sostuvo Grossi.

“Vamos paso a paso”, dijo el argentino, consultado sobre su postulación a ser secretario general de la ONU. En cuanto a si Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, lo apoyará en su moción, Grossi completó: “Esperemos que sí”.