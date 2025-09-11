El trámite que deben hacer los clubes de barrio para mantener los subsidios de luz y gas Tienen 90 días para completar la solicitud. Se debe llenar un formulario cargado en la plataforma Trámites a Disctancia (TAD). Hay que cumplir una serie de requisitos para mantener el beneficio. Es para todos los clubes de barrio del país

Los clubes de barrio de todo el país que actualmente acceden a la tarifa de luz y gas diferencial tendrán un plazo de 90 días corridos para iniciar el proceso de reempadronamiento y solicitar la evaluación de permanencia en el régimen.

Las presentaciones se realizan mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

La medida del Ejecutivo Nacional puso en alerta a miles de instituciones en el país que tienen un labor clave para la contención de los jóvenes y que podrían perder el beneficio.

El proceso de revalidación se basa en una declaración jurada que cada club debe completar en la plataforma, seguida de la aplicación de criterios objetivos de inclusión y exclusión para definir qué entidades pueden continuar recibiendo el subsidio.

Desde el Ejecutivo destacaron que esta iniciativa forma parte de un plan integral para sanear el sistema de subsidios, que en las últimas dos décadas generó un desvío estimado en USD 150.000 millones, financiados mediante emisión monetaria, inflación y falta de inversión en infraestructura energética.

En ese sentido, recordó que “en los últimos años, la falta de control de las inscripciones llevó a que quedaran incluidas como beneficiarias instituciones deportivas o recreativas que no cumplen con la definición legal de Clubes de Barrio y de Pueblo”.

En este marco, consideró que “entre otros criterios, no resulta razonable otorgar ni mantener subsidios al consumo energético en aquellas entidades que, si bien tienen fines deportivos o recreativos, su situación financiera está sostenida por el aporte de socios con capacidad contributiva”.

Cómo iniciar el trámite

Al momento de iniciar el trámite se recomienda tener a mano las facturas de gas y electricidad, el DNI del presidente de la entidad (en caso de que sea quien suscriba este formulario), constancia de CUIT actualizada de la entidad, Certificado RNCBYP, Acta de designación de autoridades vigente certificada (en caso que el formulario sea suscripto por el Presidente de la entidad) y Estatuto del Club.

A la hora del reempadronamiento el interesado deberá contar con todas las facturas de los servicios de electricidad y/o gas por redes cuyos subsidios desee solicitar.

Una vez finalizada la carga del formulario, deberá adjuntar las facturas de los suministros de gas por red y/o energía eléctrica (máximo 5 por cada servicio).

Es condición, para acceder al régimen, que la titularidad de la factura esté a nombre de la institución que lo solicita, y no de una persona física.

En el supuesto que el/los servicios esté/n a nombre de una persona física, o sean usuarios domésticos/residenciales deberá realizar el cambio de titularidad y regularización del usuario correspondiente ante la prestadora del servicio.

Antes de adjuntar las facturas hay que revisar que las mismas se encuentren perfectamente legibles y sin talón de pago sobre la misma.

Es importante aclarar que, la validación no se trata de un proceso automático, sino que se encuentra sujeta al análisis de la Secretaría de Energía.

Requisitos para mantener los subsidios

Tener personería jurídica vigente y domicilio legal en la República Argentina.

Existir hace más de 3 años desde su constitución formal.

Tener una cantidad mínima de 50 socios y una máxima de 2.000 socios al momento de la inscripción.

No realizar actividades deportivas profesionales.

Deben encontrarse incluidas en el “Registro de Beneficiarios- Clubes de Barrio Res. SE 992/21?.

No podrán volver a acceder a los subsidios si la matrícula del club no está abierta a la comunidad. Ni si se desarrollan actividades deportivas que requieren un alto poder adquisitivo.