El último adiós a Miguel Ángel Russo: así fue la emotiva despedida Los fanáticos del Xeneize, el plantel y el público en general se acercaron desde temprano para honrar a la leyenda del fútbol argentino. Esta mañana sus restos fueron trasladados a un crematorio en Pilar.

Después de un multitudinario velatorio, que se extendió desde la mañana del jueves, el cuerpo de Miguel Ángel Russo fue retirado este viernes de la Bombonera para su cremación en el cementerio de Pilar.

El coche fúnebre con los restos del DT de Boca dejó el estadio ubicado en Brandsen 805 y encabezó el cortejo que recibió un respetuoso aplauso de los hinchas que se acercaron al lugar para darle un último homenaje.

“Lo que hiciste por Boca, no se olvida en la vida”, cantaron los fanáticos en reconocimiento a un entrenador que asumió con admirable compromiso su responsabilidad en el club hasta el último día que se lo permitió su enfermedad.

El velatorio de Russo congregó a dirigentes, técnicos, jugadores, actores del fútbol en general y miles de hinchas de diversas camisetas desde su inicio a las 10:00 del jueves 8.

Este viernes, el club permitió una última despedida a la familia tras cancelar las dos horas que estaban previstas inicialmente como parte de la ceremonia pública.