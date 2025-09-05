Los bonaerenses se preparan para un 7 de septiembre de alta tensión política. Las próximas elecciones legislativas prometen ser un duelo cerrado entre La Libertad Avanza (LLA), la fuerza liderada por Javier Milei, y el histórico peronismo. Un escenario de paridad, tal como lo reflejan los sondeos de opinión pública, donde cada voto contará.

Elecciones-Bonaerenses-copia-2-568x728

 

Los analistas políticos coinciden en que la participación electoral será un factor determinante en el desenlace de la contienda. La incertidumbre no se limita solo a las encuestas, sino que se expande a la capacidad de ambas fuerzas para movilizar a sus votantes en un contexto de polarización extrema. A esto se suma el impacto de la reciente controversia en la ANDIS, que podría influir en la decisión de los votantes, generando un elemento de imprevisibilidad adicional en la ecuación.

 