Elecciones bonaerenses: el duelo entre LLA y el peronismo en un escenario de paridad Los sondeos de opinión pública anticipan un resultado ajustado en la contienda legislativa del 7 de septiembre. La participación ciudadana y el impacto de la controversia en la ANDIS se perfilan como factores decisivos que podrían inclinar la balanza a favor de La Libertad Avanza o del peronismo.

Los bonaerenses se preparan para un 7 de septiembre de alta tensión política. Las próximas elecciones legislativas prometen ser un duelo cerrado entre La Libertad Avanza (LLA), la fuerza liderada por Javier Milei, y el histórico peronismo. Un escenario de paridad, tal como lo reflejan los sondeos de opinión pública, donde cada voto contará.

Los analistas políticos coinciden en que la participación electoral será un factor determinante en el desenlace de la contienda. La incertidumbre no se limita solo a las encuestas, sino que se expande a la capacidad de ambas fuerzas para movilizar a sus votantes en un contexto de polarización extrema. A esto se suma el impacto de la reciente controversia en la ANDIS, que podría influir en la decisión de los votantes, generando un elemento de imprevisibilidad adicional en la ecuación.