Empresarios mineros reconocieron que el nuevo escenario que habrá en el Congreso “es una oportunidad para construir acuerdos” Así lo hizo saber la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Luego de las elecciones legislativas, que marcó una expansión del sector libertario en el Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre, desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), su presidente Roberto Cacciola coincidió en que el nuevo escenario legislativo abre espacio para avanzar en reformas estructurales.

“El resultado electoral es una oportunidad importante para construir el futuro que se necesita. Argentina requiere una reforma laboral que incentive el empleo formal y una reforma impositiva más equitativa. El sector minero puede ser un vehículo de crecimiento si se logran esos consensos”, expresó el dirigente, según publicó ambito.com.

Para el reelecto titular de CAEM, hoy el “gran problema” es la cantidad de trabajo informal que tiene la Argentina, pero también la necesidad de una reforma impositiva, que “permita también que los que tienen menos de alguna manera tengan mayor capacidad de compra, mayor capacidad de crecimiento, y que de alguna forma la presión fiscal en la Argentina se reduzca significativamente”.