En el día después de la victoria de LLA, el dólar se hunde y cotiza en el arranque a $1.370 Tras el triunfo libertario, analistas anticipan un dólar más calmo y menor demanda de cobertura, pero advierten que aún faltan definiciones para el mediano plazo.

El dólar se hunde este lunes tras la victoria contundente de Javier Milei en las elecciones legislativas. El dólar minorista en el Banco Nación cede $145 ó 9,5% a $1.370, mientras que el mayorista, que había terminado el viernes a $1.492, se desploma a $1.345.

Por otro lado, el dólar cripto cede 8,2% a $1.470, a la espera de la apertura del blue, el MEP y el CCL.

El viernes, el dólar blue había cerrado a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, mientras que la brecha con el tipo de cambio oficial se mantenía en torno al 2,2%.

Por su parte, el dólar oficial minorista terminó la semana en $1.515 en el Banco Nación y ahora se desploma claramente por debajo de los $1.400. La contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA) alimenta expectativas de una mayor estabilidad cambiaria y un alivio a la volatilidad que dominó las ruedas previas.