El dólar se hunde este lunes tras la victoria contundente de Javier Milei en las elecciones legislativas. El dólar minorista en el Banco Nación cede $145 ó 9,5% a $1.370, mientras que el mayorista, que había terminado el viernes a $1.492, se desploma a $1.345.
Por otro lado, el dólar cripto cede 8,2% a $1.470, a la espera de la apertura del blue, el MEP y el CCL.
El viernes, el dólar blue había cerrado a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, mientras que la brecha con el tipo de cambio oficial se mantenía en torno al 2,2%.
Por su parte, el dólar oficial minorista terminó la semana en $1.515 en el Banco Nación y ahora se desploma claramente por debajo de los $1.400. La contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA) alimenta expectativas de una mayor estabilidad cambiaria y un alivio a la volatilidad que dominó las ruedas previas.