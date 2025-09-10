Los senadores de la Comisión de Minería recibieron este miércoles a las principales autoridades de Minería del gobierno nacional y a empresarios mineros para informar y profundizar sobre la política respecto a la actividad y el rumbo de la economía respecto a los proyectos mineros, sobre todo de cobre.
Organizada por las comisiones de minería del Senado y de la Cámara de diputados, expusieron Flavio Fama, senador nacional y presidente de la Comisión de Minería del Senado y de la Cámara de Diputados y Walberto Allende, diputado nacional y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.
Luego, bajo el título El Rol de la minería en el desarrollo económico de Argentina: Una mirada Federal y Prospectiva, el Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, se refirió a la situación y futuro de la actividad.
- Dr. Julio Bruna Novillo, presidente del Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR).
09.40 a 10.00 | INDUSTRIA MINERA, PANORAMA GLOBAL
Miguel Giménez Zapiola, delegado general de ERAMET en Argentina.
INVERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD: EL FUTURO DE LA
MINERÍA EN ARGENTINA Y SU IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
Cdor. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Industrias
Mineras (CAEM)
PROVEEDORES MINEROS: ASISTENCIA CONTINUA Y POTENCIALIDAD COMO ESLABONES ESTRATÉGICOS EN
LA CADENA DE VALOR INDUSTRIAL MINERA ARGENTINA
Dr. Manuel Benítez, presidente de la Cámara Argentina de Proveedores
Mineros (CAPMIN)
LA RELACIÓN ENTRE MINERÍA Y AMBIENTE: PRÁCTICAS PARA UNA MINERÍA MÁS LIMPIA
Edith Terenzi, senadora nacional y presidente de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
11.15 Cierre de la jornada.