El Senado de la Nación debate sobre la política minera argentina, en VIVO: el cobre y el futuro impacto en la economía del país Funcionarios, legisladores y empresarios mineros exponen en este momento en el Salón Azul del Senado.

Los senadores de la Comisión de Minería recibieron este miércoles a las principales autoridades de Minería del gobierno nacional y a empresarios mineros para informar y profundizar sobre la política respecto a la actividad y el rumbo de la economía respecto a los proyectos mineros, sobre todo de cobre.

Organizada por las comisiones de minería del Senado y de la Cámara de diputados, expusieron Flavio Fama, senador nacional y presidente de la Comisión de Minería del Senado y de la Cámara de Diputados y Walberto Allende, diputado nacional y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.

Luego, bajo el título El Rol de la minería en el desarrollo económico de Argentina: Una mirada Federal y Prospectiva, el Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, se refirió a la situación y futuro de la actividad.

Dr. Julio Bruna Novillo, presidente del Servicio Geológico Minero Argentino

(SEGEMAR).

09.40 a 10.00 | INDUSTRIA MINERA, PANORAMA GLOBAL

Miguel Giménez Zapiola, delegado general de ERAMET en Argentina.

INVERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD: EL FUTURO DE LA

MINERÍA EN ARGENTINA Y SU IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Cdor. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Industrias

Mineras (CAEM)

PROVEEDORES MINEROS: ASISTENCIA CONTINUA Y POTENCIALIDAD COMO ESLABONES ESTRATÉGICOS EN

LA CADENA DE VALOR INDUSTRIAL MINERA ARGENTINA

Dr. Manuel Benítez, presidente de la Cámara Argentina de Proveedores

Mineros (CAPMIN)

LA RELACIÓN ENTRE MINERÍA Y AMBIENTE: PRÁCTICAS PARA UNA MINERÍA MÁS LIMPIA

Edith Terenzi, senadora nacional y presidente de la Comisión de Ambiente y

Desarrollo Sustentable.

11.15 Cierre de la jornada.