En la previa a las elecciones, las acciones tocaron su nivel más bajo del año y el riesgo país se disparó a los 900 puntos Hay papeles que acumulan mermas superiores al 50% en lo que va de 2025, pero al mismo tiempo hay bancos internacionales que recomiendan aprovechar las caídas para tomar posiciones

El sentimiento negativo de los mercados se acelera a medida que se acerca la elección en la provincia de Buenos Aires. Ayer fue otro día de fuerte castigo para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas que en algunos casos superaron el 4%. Los bonos en dólares continúan muy flojos como lo refleja la escalada del riesgo país, que se acerca a los 900 puntos, el mayor nivel del año.

Las pérdidas se profundizaron fuerte en las últimas dos semanas por una mezcla de motivos: la cercanía de elecciones sin resultado claro en la provincia, la ofensiva del congreso para aumentar el gasto público y sobre todo el escándalo que se desató por los audios de Daniel Spagnuolo y las sospechas de coimas por la compra de medicamentos.

El contraste entre lo que viene pasando este año con los activos argentinos con tendencia muy negativa y el resto del mundo es llamativo.

Un informe de TSA Bursátil destacó que “los índices globales como el S&P 500 se han revalorizado 9,5% en lo que va del año, el Euro Stoxx 50 22,6%, los mercados emergentes 20,3% y el Bovespa de Brasil 31,8%. En contraste el selectivo local muestra un retorno negativo de 32%”.

Esta disociación -explican- no es exclusiva de las acciones, porque algo similar sucedió con el mercado de bonos, aunque con movimientos más suaves. Los Bonares y globales argentinos acumulan caídas de 6,4% y 2,6% respectivamente. Sin embargo, los títulos de mercados emergentes crece 7,5%.

A pesar de este pobre resultado en lo que va de 2025, algunos bancos de inversión de primera línea consideraron que es un buen momento para entrar en el mercado local, aunque recomiendan cautela. Es el caso de Morgan Stanley, que remarcó que las acciones argentinas cotizan con descuento en relación al promedio de valuaciones de Latinoamérica e incluso Brasil.

El banco de inversión agrega que los precios actuales ya incorporaron un escenario adverso en la próxima elección y considera que la caída potencial que puede haber por delante es de alrededor de 10%, o sea bastante acotada.

MIRA TAMBIÉN Niegan que se frenó la negociación para que los argentinos entren sin visa a EEUU

Por eso, varios analistas indicaron que puede haber una interesante oportunidad de inversión ante lo que describen como un riesgo “asimétrico”. Esto significa que el potencial a la baja de las cotizaciones es reducido, pero la recuperación de los precios podría ser muy significativa en caso de un resultado electoral que resulte mejor al que proyectan los inversores.

En relación al resultado en la elección del domingo, el resultado que sería más digerible para el mercado es una derrota del Gobierno que no supere el 5% en el total de las ocho secciones electorales en las que se divide la provincia. Cualquier resultado que mejore ese nivel, por ejemplo un empate técnico o incluso una victoria por escasos puntos, provocaría un gran impulso sobre los activos argentinos.

Mientras tanto, el mercado cambiario también vive bajo tensión y el Tesoro empezó a intervenir para evitar saltos cambiarios en la previa electoral. Desde el equipo económico advierten que tanto esta situación como las elevadas tasas de interés son transitorias y se entusiasman con un muy buen resultado en la elección legislativa del 26 de octubre. Allí las encuestas son mucho más favorables a La Libertad Avanza, con cerca de diez puntos de diferencia en promedio.

Claro que el mes y medio que resta hasta ese comicio que definirá la futura conformación del Congreso puede ser muy turbulento, sobre todo si el resultado de las elecciones bonaerenses no es favorable para el Gobierno.