En medio del conflicto universitario, CFK defendió la educación pública y habló de "problemas presupuestarios"

En medio del conflicto con las universidades, la expresidenta y candidata a conducir el PJ nacional, Cristina Kirchner, defendió este viernes a la educación pública y habló de los “graves problemas presupuestarios”. Lo hizo en una visita sorpresiva a la Universidad Nacional de las Artes.

“Estuve en el Museo de la Cárcova de la Universidad Nacional de las Artes, conversando con estudiantes, docentes y no docentes. La UNA está cumpliendo 10 años, la creamos en el 2014 durante mi segundo mandato, y hoy está atravesando graves problemas presupuestarios como todas las universidades nacionales de nuestro país”, afirmó CFK desde su cuenta de X.

En la misma línea, la exmandataria manifestó: “Hace unos días un grupo de estudiantes realizó una intervención de danza en la Estación Once, que seguramente viste, como creativa forma de protesta”. Y agregó: “Historias como las que me contaron y el cariño que me brindaron hacen que todo, todo, tenga sentido”.

Hace ya varios meses que Cristina Kirchner levantó el perfil y se posicionó como una de las principales opositoras al presidente Javier Milei. A su vez, el Gobierno utiliza esa rivalidad para polarizar y fortalecer su posición, ya con el foco puesto en las elecciones legislativas del 2025.

En los últimos días, fue protagonista de varios cruces con el Presidente, luego de que el líder mandatario dijera en una entrevista en TN que quería “poner el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”.

“¿Así que ahora también me querés matar?”, retrucó Cristina Kirchner. Y agregó: “Sería bueno que, en lugar de insultar a diestra y siniestra, y amenazarme con mi muerte, encontraras la forma de que los argentinos puedan volver a comer cuatro veces al día y en su casa, sus hijos crecer sanos para poder estudiar y progresar y los viejos tengan sus remedios para poder vivir”.

“Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces”, indicó la expresidenta. Y sentenció: “Dejá de amenazar y aprendé a gestionar el Estado, porque ¿sabes una cosa Javier Gerardo Milei? Aunque me maten y de mí no queden ni la cenizas… tu Gobierno es un fracaso y vos como presidente das vergüenza ajena”.