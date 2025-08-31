En medio del escándalo de la ANDIS, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios El Presidente llegará a ese país el próximo jueves y visitará las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas. Karina no formará parte de la comitiva. Volverá el sábado, antes de los comicios bonaerenses

El presidente Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos para mantener reuniones con empresarios de multinacionales. Finalizada esa actividad, se encaminará a preparar su viaje rumbo a Estados Unidos. La agenda oficial, confirmada por la Casa Rosada, prevé encuentros oficiales entre el 4 y 5 de septiembre, y su regreso el próximo sábado, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El viaje oficial había sido informado por fuentes extraoficiales días atrás y se esperaba si, a la luz del escándalo de los nuevos audios conocidos en los últimos días y la cercanía de los comicios bonaerenses, el Presidente iba a optar por viajar a los Estados Unidos.

“Va a tener reuniones con un grupo selecto de empresarios”, se limitaron a responder voceros oficiales. La comitiva aún no estaba confirmada. Estaba la especulación de que viajara junto a su secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; pero finalmente no será de la partida. Aparecía como posibilidad de que la comitiva la integre el ministro de Economía, Luis Caputo. También que pudiera aparecer el canciller, Gerardo Werthein.

Milei cerrará la campaña bonaerense el miércoles en el municipio de Moreno, más específicamente en el Club Villa Ángela. El cronograma de actividades tiene previsto que Milei llegue el 4 de septiembre a la ciudad de Los Ángeles, California; y al día siguiente se traslade a Las Vegas, Nevada. Finalizado ese último encuentro, volverá para la Argentina, donde llegará el sábado.

El primer destino se da por invitación de Michael Milken, un economista norteamericano que lidera el instituto que lleva su apellido, el cual organiza un foro en el que el argentino ya expuso en mayo del año pasado y en enero de este año. En esa última ocasión, Milei alentó a empresarios e inversores: “Quiero invitarlos: apuesten por Argentina, háganlo por ustedes y por sus propios países, porque la única forma de erradicar la pobreza es con más capitalismo y menos Estado”.

En esta oportunidad, Milei no disertará en una conferencia, sino que se reunirá directamente con aproximadamente 50 empresarios de diferentes rubros que buscan conocer la coyuntura y el rumbo de la gestión.

Se trata de un contexto de extrema sensibilidad: el Gobierno está atravesado por una profunda crisis por la revelación de audios que apuntan a presuntos cobros de coimas y un entramado de corrupción en la plana mayor del Ejecutivo. Por si fuera poco, el viernes se conoció que Karina Milei fue grabada en un encuentro en Casa Rosada; lo cual abre el interrogante sobre qué otras grabaciones están en poder de quienes operan este escándalo.

Después de su paso por el estado de California, el Presidente partirá rumbo a Las Vegas. Allí se verá con directivos de cadenas hoteleras, aunque también aprovechará esa estadía para ver una obra de teatro de su expareja Fátima Florez, quien se presentará en el Hotel Casino Sahara durante el viernes y sábado de esta semana, como parte de las celebraciones oficiales por el Mes de la Hispanidad.

MIRA TAMBIÉN Elecciones en Corrientes: el oficialismo apuesta al hermano del gobernador y Milei a un candidato propio

“Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco, él de su tour y yo con el mío. Y bueno, así que en esa coincidencia está bueno que nos veamos ahí, arriba del escenario”, expresó semanas atrás la imitadora en diálogo con América TV.

Milei volverá el sábado. Será un día antes de que se celebren las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, en donde La Libertad Avanza no tendría la inercia suficiente para poder superar a Fuerza Patria, la alianza que engloba al peronismo-kirchnerista. Según estudian, el aparato de los intendentes opositores sería lo suficientemente fuerte como para contrarrestar a los candidatos libertarios, que a excepción de Diego Valenzuela (Primera), Guillermo Montenegro (Quinta) y Oscar Liberman (Sexta), son desconocidos para el electorado.

Además, el escándalo de los audios no ayudó a que se pudiera instalar en la agenda mediática el discurso oficialista contra la gestión de Kicillof. En las filas de la campaña apuntan a que tampoco hay clima de campaña. “No existe ni le interesa a la gente una elección para legisladores bonaerenses. Es muy difícil”, apunta una fuente inobjetable.