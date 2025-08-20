EN VIVO: Diputados debate el veto de Milei a la ley que aumenta los haberes de jubilados La oposición busca poner en vigencia la norma que aumenta los haberes en un 7.2% y amplía el bono a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.

La Cámara de Diputados debatía esta tarde en sesión especial el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumenta los haberes previsionales en un 7.2%, además de ampliar el bono excepcional a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.

La oposición rechaza el veto y buscará propinarle otro embate al Gobierno tras conseguir una abrumadora mayoría para restituir la ley de emergencia en Discapacidad.

Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector del bloque de la UCR van a votar en contra del veto, mientras que el Gobierno buscaba superar el tercio de los votos para blindar la decisión de Milei.

El diputado nacional de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy advirtió que no se puede omitir meses en el cálculo de haberes ni trucar índices”.

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda Vilma Ripoll instó a “quebrar este veto indigno al presidente Milei y después ir por todo”.

En tanto, el jefe de bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, advirtió a los diputados que habían votado a favor cuando se aprobó la media sanción de la ley, y que ahora podrían revisar sus posturas para ayudar al Gobierno.

“Si vos venís a transfugar tu voto acá y traicionás a los jubilados que no pueden llegar a fin de mes, no sos digno de estar sentado en estas bancas”, remarcó.

“No podés decir una cosa hace media hora y darte vuelta. No lo podés hacer. No hay llamado del gobierno nacional, no hay llamado del gobernador de tu provincia, no hay llamado de nadie que te tenga que dar vuelta el voto, agregó.

A su turno, el diputado del MID Eduardo Falcone ratificó que “hay fuentes alternativas” para financiar el aumento a los jubilados, por lo que ratificó el apoyo de su espacio a la ley.

En desarrollo.-