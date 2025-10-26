[EN VIVO] Así se pintó el país con los resultados de las Legislativas 2025 El detalle con lo que ocurrió en las 24 distritos del país.

La baja participación en las elecciones legislativas de este domingo encendió las alarmas en todos los espacios políticos: solo el 66% de los argentinos habilitados para votar concurrió a las urnas.

En otras palabras, más de 12,2 millones de personas decidieron no participar del proceso electoral, un nivel de ausentismo que marca uno de los registros más bajos desde la vuelta de la democracia.

Hasta hoy, la menor participación histórica en elecciones había sido en las parlamentarias de 2021, cuando votó el 71,7% del padrón electoral. El escenario era adverso: plena pandemia y con protocolo especial, que impedía la normal circulación de la población.

Con los votos que se registraron en 109.000 mesas escrutadas en alrededor de 17.500 establecimientos, a lo largo y ancho la Argentina, así se va pintando el país.

