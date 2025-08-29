Encontraron en San Juan a un joven que había desaparecido de un centro de rehabilitación de La Rioja El muchacho era intensamente buscado por su familia y en la madrugada de este viernes, confirmaron el hallazgo.

En las últimas horas se dio a conocer sobre la búsqueda de un joven sanjuanino que hace tiempo vive con sus padres en Chepes, La Rioja. Él asistía a un centro de rehabilitación de adicciones y desde el martes 26 de agosto que su familia no supo más de su paradero. Por este motivo es que realizaron la denuncia correspondiente y viralizaron la información para hallar al muchacho de 24 años.

Familiares confirmaron a Diario de Cuyo que lo encontraron en Pocito, San Juan. Al parecer, por declaraciones del joven de apellido Fernández, llegó a la provincia con un amigo y les comunicó que se quedará unos días en el departamento y prometió regresar a suelo riojano.

Cabe destacar que la madre del chico relató que el martes fue la última vez que lo vieron en el centro de rehabilitación cuando al mediodía se retiró junto a un compañero y ambos habían manifestado su intención de viajar a San Juan.

Además, en la viralización del hecho, una mujer comentó que viajó desde Chespes a San Juan y acercó a dos jóvenes que hacían dedo en la ruta. “A las 4 de la madrugada tuvimos contacto con él y está bien. Está en Pocito y no dijo que va a volver“, sentenció un familiar.

​​La Policía de la Unidad Rural VI Región Llanos Sur, a través de la Comisaría de El Portezuelo, inició una investigación, con intervención de la Brigada de Investigaciones y emitió alerta a las distintas dependencias policiales de la zona.