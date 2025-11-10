Encontraron muerta a una joven de 18 años con un golpe en la cara en Santiago del Estero El cuerpo fue hallado en una zona descampada de la ciudad de Frías. Hay un detenido.

La ciudad de Frías, en Santiago del Estero, amaneció conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de Emilse Camila Barrera, una joven de 18 años que fue encontrada sin vida en una zona descampada próxima a la Ruta Nacional 157.

La fiscal Natalia Simoes dispuso una serie de medidas urgentes para determinar si la muerte fue accidental o producto de un hecho criminal.

El cuerpo fue descubierto por un hombre de 63 años que caminaba por el lugar y dio aviso inmediato a la Policía. Al llegar, los efectivos de la División Homicidios constataron que la joven tenía un golpe en la cara y rastros de sangre, por lo que la fiscal ordenó preservar la escena y realizar la autopsia.

El operativo se extendió durante varias horas con la presencia de peritos, personal policial y el equipo de la fiscalía de turno, que recolectó evidencias y testimonios de vecinos de la zona.

Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis. La fiscalía trabaja con estricta reserva, a la espera del resultado de la autopsia que permitirá conocer la causa y la hora de muerte de la joven.

También se analizan cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas para reconstruir los movimientos previos de Emilse.

Un hombre quedó detenido y es el principal sospechoso

En las últimas horas, la investigación dio un giro con la detención de R.P., señalado como el principal sospechoso en la causa por la muerte de Emilse Camila Barrera. Según fuentes judiciales, el hombre habría mantenido un encuentro con la joven antes de su desaparición y quedó bajo custodia luego de que surgieran inconsistencias en su declaración.

Trascendió que durante su testimonio ante los investigadores, el acusado admitió haber estado con Emilse, aunque intentó desvincularse del hecho. No obstante, algunos indicios recolectados en la escena y declaraciones de testigos motivaron su detención preventiva, mientras la fiscalía analiza nuevos elementos probatorios.

Otra línea de investigación apunta a una mujer, señalada como la persona que le conseguía clientes a la víctima para supuestos encuentros sexuales. Su rol está siendo analizado por la fiscalía.

También aparece mencionado otro hombre, vecino del barrio Banda Verde y propietario de la casa donde Emilse habría sido vista por última vez.