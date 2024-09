Enviaron paquetes con explosivos al presidente y vice de la Sociedad Rural Argentina La secretaria de Nicolás Pino, titular de la entidad, resultó herida. Pudieron desactivar el segundo artefacto.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y su vicepresidente, Marcos Pereda Born, recibieron esta mañana dos paquetes con material explosivo, indicaron fuentes policiales. Al abrir uno de ellos, se produjo una pequeña explosión: el material no tenía metralla y no se registraron heridos de gravedad.

Tras la alerta, Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía de la Ciudad acudió hasta el predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo, donde continúan las tareas. Cuatro personas fueron trasladadas al hospital Fernández por el SAME para chequeos médicos, todas ilesas a simple vista.