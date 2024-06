Esperaba un bebé y la mataron por una deuda de $30 mil La víctima tenía tres hijos y cursaba un embarazo de 27 semanas cuando desconocidos balearon el frente de su casa, en Bahía Blanca.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Agustina Castro Suárez tenía 26 años, tres hijos y estaba embarazada. Era de Mendoza, aunque hacía tiempo que se había instalado en Bahía Blanca, donde formó una familia con Pablo. Cursaba un embarazo de 27 semanas cuando, de madrugada, despertó sobresaltada por las detonaciones que venían de afuera de su casa en el barrio Cáritas. Se asomó a la ventana y allí recibió un balazo en el pecho que le arrebató la vida.

Pablo manejó desesperado rumbo al Hospital Municipal. Cuando llegaron, ya no había nada para hacer. Agustina había sido asesinada y su esposo no entendía los motivos del ataque. No los entiende incluso hoy, un año y ocho meses después de aquella madrugada del domingo 23 de octubre de 2022.

Dos hombres fueron detenidos días después del crimen y cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal de Villa Floresta. Sus nombres: Adrián Ernesto González (35) y Mario Gustavo Guzmán (28). En las tres audiencias que se realizarán hasta el viernes durante el debate oral en su contra, un jurado popular determinará la culpabilidad o no de los acusados. Luego, con fecha a confirmar, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 dará a conocer el veredicto.

“Fue un doble crimen”

González y Guzmán enfrentan una pena de entre 8 y 25 años de prisión por “homicidio agravado por uso y tenencia de arma de guerra ilegal”, aunque los márgenes podrían ampliarse debido a los agravantes. Uno de ellos es el embarazo que cursaba Agustina: el bebé en camino murió por insuficiencia placentaria a partir del deceso de la madre.

“Fue un doble crimen. Ella estaba embarazada de seis meses”, afirmó Natalia, mamá de Agustina y quien viajó desde Mendoza para presenciar el debate. “Quiero saber qué pasó, me lo pregunto todos los días. Hablé con mi hija un día antes y me pidió que viajara para visitarla, que ya tenía su casa”, agregó desde la puerta del Palacio de Tribunales bahiense, mientras sostenía una pancarta que pedía justicia por Agustina y su bebé.

A las 6 de la mañana del día siguiente, a Natalia le sonó el celular: “Me dijeron que mi hija estaba muerta. Nunca entendí por qué. Ella estaba feliz y nunca dijo que tenía algún problema con nadie. Quiero que estas dos personas (por González y Guzmán) cuenten por qué lo hicieron y se pudran en la cárcel. Quiero justicia”. Lo mismo esperan Joaquín, Francesca y Jazmín, de entre 5 y 9 años, que se quedaron sin su mamá.