“Estamos a un paso de saber la verdad”, la revelación del nuevo abogado del caso Loan El letrado aseguró que al niño lo entregaron, que Benítez sería uno de los involucrados y que hay cuatro personas, entre ellos dos chicos, que saben lo que pasó.

“Estamos a un paso de saber qué pasó con Loan”, aseguró con entusiasmo Juan Pablo Gallego, el nuevo abogado de la familia del pequeño de cinco años que desapareció en Corrientes.

En diálogo con Telefe Noticias el letrado aseguró que tiene elementos para dar con el menor: “Pareció que se apagaban las luces y empezaron las ataques contra la familia, cuando tomé el caso me encontré con gente que estaba desesperada. Creo que estamos muy cerca”.

“Imprevistamente y sorpresivamente, he tomado intervención hace menos de 10 días, me he encontrado con una situación que no era la que se mostraba o anunciaba, de supuesta trata en Tanzania o Colombia. Por el contrario se había obviado lo elemental”.

“Se pasó de la foto que todos recordarán del almuerzo a hipótesis espectaculares, que vendieron mucho pero nada tienen que ver con el expediente ni la investigación”.

“A LOAN SE LO LLEVARON”

“Determinamos el lugar exacto donde fue extraído el niño, en el campo lindero a la casa de la abuela. Teníamos confirmado hasta hace pocas horas que 3 personas conocen la situación del hecho y ahora tenemos una cuarta persona. Dos de ellos son niños, que los tuvieron en un hotel, y esto explica algo que se informó poco en las últimas horas: hay 10 personas que fueron detenidas porque la jueza considera que obstruyeron, encubrieron y taparon las pruebas”.

“Estos dos niños escucharon y vieron cómo se llevaban a Loan. Estaban en un lugar donde era imposible que se perdiera. A estos niños los tuvieron en un hotel gente que nada tiene que ver con la causa y que ahora está detenida. Por otro lado hay dos adultos que también estuvieron en el lugar y vieron la extracción”.

CÓMO SE LLEVARON A LOAN

“La extracción se produjo en un lugar abierto de campo donde no hay posibilidad de obstrucción visual. En un sector de campo abierto a plena luz del día”.

Consultado sobre su teoría de lo sucedido con el chico, detalló: “Lo secuestraron, por cuestiones de índole sexual y, como se omitió el dato de la extracción y quién lo hizo, nunca se llegó a la verdad. Se tejieron hipótesis que obviaron este análisis”.

Además apuntó contra los rastrillajes que se hicieron: “Le hemos hecho una presentación a la magistrada indicando los errores de ese rastrillaje, con el asesoramiento de un perito, y la jueza determinó que estuvo mal hecho y se va a volver a hacer en los próximos días”.

“Aquí todo lo que se anunció lamentablemente llevó a 100 días perdidos y con una familia desesperada. A mí me contactaron y vi dos personas desesperadas. Pareció que se apagaban las luces y empezaron los ataques contra la familia. Me encontré con gente que estaba desesperada. Pareciera que no había nada que hacer y que la familia era la mala”.

“HAY PRUEBAS PARA LLEGAR A LA VERDAD”

“Hay elementos, hemos aportado infinidad de diligencias probatorias, hemos tenido muy buena recepción de la jueza, creemos que está comprometida con la verdad. Los que entorpecían la investigación están presos o no están en Corrientes y por eso pudimos avanzar”, dijo Gallego sobre los cambios que hubo en la causa para poder llegar a este punto tras tanto tiempo sin respuestas.

“Estamos acelerando y minuto a minuto tenemos novedades, en las próximas horas tenemos un nuevo rastrillaje. Hay nuevos elementos, que nunca se trabajaron en 100 días, que nos están llevando muy cerca de Loan”.

“Entre los primeros detenidos hay uno de ellos involucrado en el secuestro. Lo puedo decir sin temor a entorpecer la causa, se trata de Benítez. Y del segundo grupo hay una directa relación con el primer grupo, no son meras personas que solo entorpecieron la investigación”, expresó Gallego y agregó que en el segundo grupo de detenidos estaría el otro involucrado en el caso.

¿Qué pasó con Loan? “Lo vamos a saber cerrando el paso que nos falta”.