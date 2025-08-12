Estos son los autos automáticos más baratos de agosto en la Argentina Los precios arrancan en 26 millones de pesos.

Para comprar un auto automático 0 km en la Argentina ya se necesitan por lo menos 26 millones de pesos, de acuerdo a las listas de precios oficiales de las automotrices y sin considerar sobreprecios ni gastos adicionales.

El vehículo nuevo más barato con caja automática es el Toyota Yaris Hatchback con el nivel de equipamiento XS. La marca japonesa lo tiene publicado por $26.721.000. El resto de las opciones están por encima de ese número.

Los autos automáticos más baratos de la Argentina en AGOSTO 2025

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $26.721.000 Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6: $27.600.000 Citroën C3 VTi 115 EAT6 Feel Pack: $28.470.000 (opcional bitono cuesta $250.000 adicionales) Chevrolet Onix LTZ 1.0T: $28.546.900 Fiat Cronos Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT: $32.852.000

Los 10 autos 0 km más baratos de agosto

Según las listas de precios oficiales para AGOSTO 2025 y siempre tomando como base el valor de la versión base (la más barata), así quedó el ranking de los 10 cero kilómetro más accesible del país.

Renault Kwid: desde $20.990.000 Fiat Mobi: desde $23.976.000 Hyundai HB20: desde $24.600.000 Chevrolet Onix: desde $25.560.900 Toyota Yaris: desde $26.721.000 JAC S2: desde $26.860.000 Renault Logan: desde $27.420.000 Citroën C3: desde $27.700.000 Fiat Argo: desde $27.759.000 Fiat Cronos: desde $27.819.000

Boom de ventas de autos 0 km: los concesionarios dicen que “aparecieron verdaderas oportunidades”

En julio se patentaron 62.163 vehículos en los registros automotores de todo el país, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Con estos números, el mercado automotor argentino experimentó un crecimiento interanual del 44 por ciento, ya que en julio de 2024 se patentaron 43.149 unidades.

Si la comparación es contra junio, se observa una suba del 17,8 por ciento, ya que en ese mes se habían registrado 52.212 unidades.

De esta forma, en los seis meses acumulados del año se patentaron 388.680 unidades. Esto es un 71,5 por ciento más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 226.571 vehículos.

Oportunidades “reales”

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: “comenzamos el segundo semestre con un buen impulso, evidentemente la inercia de la primera mitad del año continúa, lo que nos ha permitido convertir a julio en el mejor mes desde 2018, sin considerar el pasado mes de enero que por motivos estacionales es casi un mes doble.

Estas casi 63.000 unidades son el resultado de una estabilidad económica, favorecida también por una mayor disposición de modelos y marcas, y una menor brecha de la relación de los precios y el salario, una suma de factores virtuosos que definen la decisión de comprar.

Aparecieron verdaderas oportunidades para adquirir un vehículo, con promociones, con múltiples opciones de financiación de parte de bancos, de terminales a tasa 0, y hasta de los propios concesionarios.

Cuando la cadena de valor trabaja coordinada en un contexto macro positivo, la demanda aparece y la actividad muestra indicadores hacia arriba, el desafío ahora es mantenernos en estos niveles y poder empezar el año próximo con metas aún más ambiciosas.

Estos son algunos de los temas que vamos a estar abordando la semana próxima en nuestra Convención de Córdoba, un gran encuentro del sector que ya tiene confirmada la presencia del Gobernador, funcionarios, terminales y todos los referentes del sector, con una agenda ambiciosa sobre el futuro inmediato del negocio“, completó Beato.