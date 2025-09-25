Estos son los montos de la AUH de octubre 2025 con los refuerzos confirmados El beneficio tendrá un aumento en el próximo mes junto con la Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las actualizaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH)y los beneficios complementarios que comenzarán a pagarse en octubre 2025.

El organismo realiza este ajuste de los montos en función de la variación mensual registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En esta ocasión, la inflación de agosto determinó que los haberes vinculados a programas sociales y previsionales incrementen 1,9% durante octubre de 2025.

¿Cuánto cobrarán las familias por AUH en octubre 2025?

De esta forma, el nuevo esquema de la AUH establece un monto de $117.250,96 por hijo, del cual las familias reciben cada mes el 80% ($93.800,77), mientras que el 20% restante ($23.450,19) queda pendiente hasta la presentación de la Libreta AUH. En el caso de la AUH por discapacidad, el valor asciende a $402.831,11, con un pago mensual de $322.264,88.

Asimismo, los hogares que perciben esta asignación acceden a la Tarjeta Alimentar

¿Qué montos tendrá la Tarjeta Alimentar en octubre?

Los valores confirmados de la Tarjeta Alimentar para octubre son:

$52.250 para familias con 1 hijo.

$81.936 para familias con 2 hijos.

$108.062 para familias con 3 o más hijos.

¿Quiénes acceden al Complemento Leche del Plan 1000 Días?

El Complemento Leche será de $44.230 y estrá destinado a:

Madres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con hijos de hasta 3 años que perciben AUH.