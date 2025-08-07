Exploración del cañón submarino de Mar del Plata: Cómo ver en vivo el streaming del CONICET Lance 60.1 Mar Del Plata Canyon | SOI Divestream 822 PART 3. Científicos argentinos muestran en tiempo real la vida a 3.700 metros de profundidad, revelando biodiversidad y amenazas. ¡Seguí en vivo el streaming del Conicet hoy jueves 7 de agosto!

Desde el 23 de julio de 2025, un equipo de más de 30 científicos del CONICET explora el cañón submarino de Mar del Plata, a 3.900 metros de profundidad en el Atlántico Sur. A bordo del buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, usan el robot ROV SuBastian para capturar imágenes en 4K y recolectar muestras sin dañar el ecosistema. La expedición Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV se transmite en vivo por YouTube hasta el 10 de agosto, fascinando a miles con especies únicas como “Batatita” y “Patricio”. Desde Argentina, te contamos cómo seguirla, qué descubrieron y por qué es un hito para la ciencia.

Dónde ver en vivo la expedición del CONICET en Mar del Plata:

¡Sumergite en el fascinante mundo del cañón de Mar del Plata! Hasta el 10 de agosto de 2025, el streaming en vivo del Schmidt Ocean Institute te lleva a 3.900 metros de profundidad, donde científicos del CONICET descubren especies únicas como “Batatita” y “Patricio”. Con miles de argentinos enganchados en esta transmisión histórica, que ya alcanzó 18.600 espectadores, es tu chance de explorar el océano y unirte a la conversación sobre la protección marina.