Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de pagarle a una invitada a la fiesta de Olivos para callarla En un chat de 2024, la ex primera dama asegura que el expresidente le pagó 600 mil dólares a su amiga Sofía Pacchi para que lo defienda.

Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de comprar el silencio de Sofía Pacchi -amiga suya e invitada a su cumpleaños-, por la fiesta en la Quinta de Olivos en plena pandemia del COVID-19.

En el programa ¿La ves?, en TN, difundieron en exclusiva los chats entre la ex primera dama y expresidente. “Manzano y Olmos bancaron la extorsión de Sofía Pacchi para defenderte a vos, no a mí, como vos me quisiste hacer creer. Para que ella no publique tus mensajes y las cosas que hacías. 600.000 dólares le dieron para defenderte”, le escribió Yáñez a Fernández en 2024.

“No sé de qué me hablas Fabiola. No sé nada de lo que me hablas. Solo sé que no te estoy mintiendo. Yo saco fuerzas de donde no tengo para bancar lo que viví. Tal vez sea mejor terminar con todo”, fue la respuesta del exmandatario.

“¿Ninguno de ellos (haciendo referencia a sus amigos) tiene para pagarte un pasaje eh?”, agregó la ex primera dama.

Las conversaciones a través de mensajería instantánea se dieron en el marco de la causa por violencia de género entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez.

El objetivo de esta medida fue encontrar pruebas fehacientes de maltrato o cualquier cuestión relevante para definir qué sucedió entre ambos, luego de la denuncia de la ex primera dama.

La Justicia tuvo acceso a la tablet y al celular del expresidente luego de secuestrarlos en agosto del año pasado. En ese momento, se realizó un allanamiento en un departamento de Puerto Madero, donde vivía Fernández.

Los dispositivos electrónicos estuvieron durante todo este tiempo en una caja de la fiscalía del caso. Sin embargo, hace un mes, el juez federal Julián Ercolini aceptó el pedido de la defensa del exmandatario para que sean peritados.

MIRA TAMBIÉN La ANMAT dejará de intervenir en la importación de cosméticos y productos de higiene personal

¿Quién es Sofía Pacchi?

En el pasado, Pacchi fue una de las mejores amigas de Yañez. En su momento, también fue su asesora de comunicación, por lo que pasaban varias horas juntas en Olivos. Acompañó a la ex primera dama entre 2020 y 2021, y estuvo en los días donde ocurrieron los episodios de violencia denunciados por la ex primera dama.

Es por eso que el año pasado, luego de que Alberto Fernández fuera imputado por lesiones graves y amenazas en perjuicio de su expareja, el fiscal Ramiro González citó a declarar a Pacchi.

A pesar de esta situación, Pacchi nunca ha hablado públicamente desde que su nombre comenzó a circular por la denuncia de Yáñez.