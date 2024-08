Fabiola Yañez presentó nuevas imágenes de golpes en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández Se trata de una foto y un video en el que la ex Primera Dama tiene un moretón en el ojo derecho sobre el que se aplica un tratamiento

La ex primera dama Fabiola Yañez presentó hoy en la justicia imágenes de las agresiones que denunció que sufrió de parte de su ex pareja y ex presidente Alberto Fernández.

El nuevo material es una foto y un video en el que Yañez se aplica un tratamiento sobre el ojo derecho que se lo ve morado, informaron fuentes judiciales.

Se trata de nueva prueba que fue incorporada a la causa judicial que tramita el fiscal federal Ramiro González, que ya contaba con otras fotografías; concretamente, de un moretón en el ojo derecho y en el brazo derecho que le envió en agosto de 2021 por mensaje de WhatsApp a María Cantero, ex secretaria de Fernández que ayer declaró como testigo en la causa y que confirmó la veracidad de esos mensajes.

Cantero admitió que conoce a su jefe, Alberto Fernández, desde hace 35 años y mantiene con él una relación de confianza y amistad, pero afirmó que con el entonces presidente “no hablaba de su vida privada”. Por eso, dijo, tampoco le habló de lo que le había contado la primera dama. “No me correspondía”, habría dicho, señalaron fuentes judiciales.

Cantero señaló que los chats fueron justo un año después de la Fiesta de Olivos. Admitió que tenía poca relación con Fabiola y que se comunicaban por WhatsApp. A ese teléfono “de siempre”, la pareja de Alberto le envió los chats que “salieron en todos los medios”. En su declaración, admitió que Fabiola le hablaba sobre los golpes y que habían discutido por los mensajes que le enviaba una amiga. Esa amiga sería Sofía Pacchi, la asesora de imagen durante la Fiesta de Olivos, quien también está citada a declarar en esta causa.

Fuente: Infobae