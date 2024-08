Fabiola Yañez se presentó en la causa y pidió ser querellante: “Los golpes eran constantes” La ex Primera Dama presentó un escrito en el que habló de “violencia reproductiva”. Confirmó que le había pedido ayuda a la ex ministra de la Mujer Ayelén Mazzina. Su abogada, Mariana Gallego, solicitó su designación formal en el expediente.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ex primera dama Fabiola Yañez hizo su primera presentación en la causa judicial por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. “El maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes”, sostuvo Yañez en la presentación que hizo con su abogada, Mariana Gallego, quien pidió ser querellante en el expediente.

Las fuentes consultadas señalaron que Yañez también habló de “violencia reproductiva” y ratificó lo que dijo el sábado en la entrevista exclusiva con Infobae respecto a que no recibió ayuda del Ministerio de la Mujer. “Sentí que me estaban tomando el pelo”, expuso Yañez que señaló que eso ocurrió durante la gestión de Ayelén Mazzina, la segunda ministra de la mujer del gobierno de Alberto Fernández.

Yañez esta mañana se presentó en el consulado argentino en Madrid para certificar su firma para que su abogada pueda presentarse formalmente en el expediente. Con ese trámite cumplido, la abogada hizo su primera presentación en la causa luego que la semana pasada la ex pareja de Fernández lo denunciara por violencia de género.

En esa presentación, de la que Infobae pudo confirmar sus tramos principales, Yañez dedicó un capítulo a contar como conoció y cómo fue su historia de pareja con Alberto Fernández. Allí contó que se comprometieron en mayo de 2016 pero que ya antes de esa fecha había hostigamiento y acoso. Yañez relató que en ese entonces Fernández estaba obsesionado con que si ella salía era porque lo engañaba.

Yañez también dijo que sufrió “lesiones graves que dejaron secuelas de daño psicológicos hasta el día de hoy” y que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes”. En otro apartado habla de “violencia reproductiva”, lo que indica que sufrió agresiones o padecimientos antes o durante el embarazo que tuvo.

La ex primera dama también hizo referencia al Ministerio de la Mujer, que se creó por primera vez durante la gestión de Alberto Fernández. Del tema ya había hablado en la entrevista exclusiva con este medio: “Mostré y pedí ayuda. La persona las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: “Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio”. Si yo iba al ministerio, salía en los diarios”.

En su presentación judicial, Yañez ratificó que buscó ayuda en ese organismo y que no la recibió. “Sentí que me estaban tomando el pelo”, dijo y por primera vez aportó el nombre de Massina. Dijo que durante su gestión fue que intentó acercarse. Mazzina fue la segunda ministra de la mujer que reemplazó a Elizabeth Gómez Alcorta. Estuvo al frente del ministerio desde octubre de 2022 hasta el final del mandato de Alberto Fernández, en diciembre pasado.

Yañez volvió a hablar de “terrorismo psicológico”, expresión que ya había utilizado cuando hizo la denuncia ante el juez Ercolini y el fin de semana en la entrevista con este medio. Ahora agregó que lo padecía “de forma constante despues del cumpleaños de olivos”. La referencia es a su cumpleaños de julio 2021 que festejó en la quinta de Olivos con Fernández y un grupo de amigos cuando regían las medidas más severas de confinamiento y la gente no podía reunirse.

MIRA TAMBIÉN Analizan los gestos de Fabiola Yáñez en su entrevista sobre Alberto Fernández

La gran expectativa de la causa judicial es que Yañes declare ante el fiscal federal Ramiro González, quien tiene delegada la investigación, para que amplíe y detalle ante los investigadores sus dichos. La idea es que esa declaración se concrete mañana.

La justicia también tendrá que determinar donde continúa la investigación. Si en los tribunales de Comodoro Py, como ocurre actualmente, o si pasa a la justicia de San Isidro como ya pidió la defensa de Alberto Fernández. Es es porque los hechos habrían ocurrido en la quinta de Olivos, donde tiene jurisdicción del tribunales de San Isidro.