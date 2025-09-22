Falleció una histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Su vida estuvo marcada por el compromiso con los derechos humanos, tras la desaparición de su hijo.

Azucena Díaz, una de las figuras más emblemáticas de la organización Madres de Plaza de Mayo, falleció este domingo.

Su incansable lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, y la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido durante la última dictadura militar, la convirtieron en un símbolo de la resistencia y la dignidad en la Argentina.

Nacida en Tucumán y residente en La Matanza, Azucena se destacó por su humildad y firmeza en sus convicciones. Desde la desaparición de su hijo el 24 de marzo de 1976 en Tucumán, ella se unió a las Madres de Plaza de Mayo y se convirtió en un pilar en la defensa de los 30.000 desaparecidos.

Azucena Díaz, un legado de lucha y compromiso

Azucena, que participó activamente en las marchas semanales de los jueves en Plaza de Mayo junto a su hija, fue un referente para las nuevas generaciones de activistas. Su tenacidad y entrega fueron reconocidas en 2024, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense la declaró “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos”.

Organizaciones como H.I.J.O.S. Capital la despidieron con un sentido mensaje: “Hasta siempre Azucena Díaz”, expresando sus condolencias y recordando su compromiso inquebrantable.