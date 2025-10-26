Fin de la veda electoral: a qué hora se puede volver a comprar alcohol en Argentina Las prohibiciones que se dictaron desde el viernes a las 8 llegan a su fin. Enterate todo, en la nota.

Una etapa clave del proceso electoral es la veda. De cara al final de las elecciones legislativas 2025, este domingo 26 de octubre finaliza a las 21.

Desde el pasado viernes a las 8, se implementaron algunas normas que llegan a su fin el domingo 26 de octubre a las 21, tres horas después de que cierren las mesas de votación.

A qué hora se puede volver a comprar alcohol en Argentina

Una de las principales restricciones era la prohibición de la venta de alcohol, que comenzó el sábado 25 desde las 20. Finalmente, se reactivará en todo el territorio este domingo 26 desde las 21.

El otro dato a tener en cuenta es que el martes 28 comienza el escrutinio definitivo, donde ya serán oficiales los datos de la elección legislativa.

A lo largo de la jornada, millones de argentinos acudieron a votar por sus candidatos predilectos, que definen el futuro de la composición del Congreso.