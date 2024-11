Fotos y elogios de Trump hasta la emoción de Rambo para Milei Participó del un foro conservador en complejo Mar-a-Lago, propiedad del magnate republicano en Miami junto a personalidades VIP.

No solo la foto tan esperada para plasmar la sintonía con Donald Trump, flamante presidente electo de los EEUU. Hubo elogios mutuos con el líder republicano. También hubo espacio para lucirse bailando al ritmo de YMCA de Village People, la marcha trumpista por excelencia y hasta saludos de Rambo y de invitados que hicieron cola -cuentan los periodistas que cubrieron el viaje- para sacarse una selfie con el personaje del momento.

Así vivió la parte central de su viaje a EEUU, el presidente Javier Milei que pasó y expuso ante la cumbre de inversores de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Mar-A-Lago, una propiedad de lujo de Donald Trump en Miami.

En el imponente complejo Milei se encontró con Trump durante una cena informal que reunió a los amigos del presidente electo de los EEUU y a futuros integrantes de la administración republicana. Momentos antes pronunció un breve discurso de 5 minutos.

Rocky y Rambo. Milei emocionó a Sylvester Stallone que besó su puño.

“Los que creemos en la libertad debemos unirnos para hacerle frente a esta barbarie”, empezó. El discurso del mandatario argentino captó una notable atención de los invitados, y cuando estaba promediando su participación, Trump apareció y tomó asiento entre el público para escucharlo atentamente. Allí, Milei señaló: “Quiero felicitar al presidente electo por su contundente victoria y por la remontada política más grande de la historia, enfrentando a todo el establishment e, incluso, poniendo en riesgo su propia vida. Y gracias a ello hoy el mundo es mucho mejor porque soplan vientos de libertad, que soplan muchísimo más fuerte. Un verdadero milagro y prueba fehaciente de que las fuerzas del cielo están de nuestro lado”.

A su turno, Trump, ya arriba del escenario, le devolvió los elogios: “Has hecho un trabajo fantástico en un periodo de tiempo muy corto. Tu discurso fue precioso, pero el trabajo que has hecho es increíble. Volver a hacer grande a Argentina. Ya sabes Make Argentina Grate Again. Funciona bien con la A, no funciona con otros países”, le dijo. Y añadió: “Creo que tus números funcionan. Además, has hecho un trabajo fantástico en muy poco tiempo. Es un honor tenerle aquí. Eso es realmente genial. Gracias también”.

Además de la cumbre con Trump y su vice JD Vance, Milei se saludó en la gala con el empresario Elon Musk, dueño de X, Tesla y quien formará parte del Gobierno de Trumpo. También se abrazó con el actor y cineasta de Hollywood, Sylvester Stallone, interprete de los históricos personaje de la saga Rocky y Rambo, quien se mostró visiblemente emocionado por su presencia. De ideología conservadora, Stallone fue orador en la CPAC, y debajo del escenario, se fundió en un abrazo al ver a Milei. El reconocido actor se acercó al mandatario, besó uno de sus puños y se retrató junto a Karina Milei.