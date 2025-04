Francos va a Diputados para un informe de gestión enmarcado en el caso $Libra y el acuerdo con el FMI El jefe de Gabinete responderá más de 2000 preguntas que le mandaron por escrito. Las ausencias y la estrategia libertaria para sortear la presión. La semana que viene regresará para ser interpelado

Guillermo Francos, jefe de Gabinete del gobierno de La Libertad Avanza, comparecerá hoy ante la Cámara de Diputados para cumplir con la presentación de su informe de gestión, una obligación establecida por la Constitución. Este requerimiento estipula que el funcionario debe asistir mensualmente, alternando entre las cámaras legislativas. Sin embargo, esta práctica ha sido poco frecuente en la historia reciente, y la actual administración no ha sido la excepción. Este será el segundo informa de gestión de Francos desde que asumió en el cargo.

Todo está listo para que a las 14:30 ingrese Francos al recinto que mostrará varias bancas vacías. Esas ausencias son algo que se buscó por parte de la Casa Rosada ya que la sesión ocurre en la previa a los feriados de Semana Santa y un día después de que culmine Pesaj, lo que complica la llegada de legisladores de las zonas más alejadas. Tanto es así que el PRO pidió postergarlo por el fin de semana largo, alegando que varios diputados del interior no consiguen vuelos para regresar a tiempo desde sus provincias.

Pero, además, como Francos va a hacer un informe sobre el caso $Libra, varios diputados entendieron que esa jugada era para evitar un llamado a una interpelación, algo que finalmente sucedió y que se realizara la semana que viene.

Por otro lado, Francos no sólo aprovechó las fechas para esquivar la presencia de algunos legisladores sino que estiró al máximo el plazo para entregar las respuestas a las más de 2300 preguntas -recibió 4.000, pero varias se repetían. Ayer, pasada la media tarde, los diputados aún no habían recibido el documento con las respuestas a sus preguntas, trabajo que incluyen 70 respuestas específicas relacionadas con las 120 preguntas que surgieron tras el escándalo de $Libra.

Para el informe de gestión no hace falta tener quórum, pero en el Congreso aseguraban ayer que Jefatura de Gabinete retenía las respuestas -no hay plazo previo para que sean enviadas- “porque está buscando tener 130 diputados aliados”. “Imagino que están llamando y veo que hay muchos aliados que no sientan muchos de sus diputados. La presencia de esa cantidad de diputados no tiene que ver con el quórum sino que es clave para que definamos repreguntas”, explicaron a Infobae.

Pero Francos llega justo en un momento en donde los diputados de la oposición tomaron envión y lograron juntar el número y los votos para poder avanzar en una investigación por la estafa de la cripto moneda y días de que se anunciara el acuerdo definitivo con el FMI por USD 20.000 millones el cual incluye modificaciones en las legislaciones laborales y previsionales y la salida de una parte del cepo cambiario.

Aunque las preguntas enviadas son previas al anuncio, el Jefe de Gabinete se referirá al nuevo préstamo del FMI y a la nueva política monetaria y cambiaria que establece el precio del dólar en bandas cambiarias entre $1000 y $1400.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que no asistirá, le reclamó esta posición a Francos. “El informe mensual sobre la marcha del gobierno es una instancia de rendición de cuentas distinta e independiente de las otras previstas en la Constitución. Mezclarlas es vaciar de contenido la función de control del Congreso”, señaló. “Lo que está en juego no es un tecnicismo parlamentario, sino el respeto por las instituciones, la división de poderes y el rol de esta Cámara como contralor del Poder Ejecutivo”, agregó.

Parte de la estrategia del oficialismo que incluye la presencia de Francos hoy en Diputados tiene que ver con la búsqueda de retomar la centralidad de la agenda parlamentaria luego de varias semanas de derrotas de parte del oficialismo en el Congreso.

La Libertad Avanza viene del rechazo de los pliegos de los jueces de la Corte Suprema en el Senado, lo que representó un golpe significativo para el gobierno que culminó con la renuncia de Manuel García-Mansilla a su cargo en el Máximo Tribunal. Y a este revés se suma a la creación de la comisión investigadora en Diputados, que pone bajo escrutinio las decisiones del presidente Javier Milei y su equipo en el caso de $Libra que, además, comienza a tener vuelo judicial.

El informe de gestión y las interpelaciones programadas para la próxima semana serán momentos cruciales para medir la capacidad del gobierno de sortear las dificultades y avanzar en su agenda. Según reportó el medio, la confirmación de la presentación de Francos demuestra la intención del Ejecutivo de cumplir con sus obligaciones institucionales, aunque el impacto político de estos eventos aún está por definirse.