Fuerte respuesta de Milei a Villarruel tras la polémica por los sueldos: “Está desconectada de la realidad” El mandatario se refirió a los dichos de la Vicepresidenta sobre sus haberes: “Es una frase muy desafortunada”, afirmó. También habló de Venezuela, de Fabiola Yañez, de un acuerdo electoral con Macri y de la posibilidad de que Karina Milei sea candidata.

Javier Milei volvió a arremeter en muy duros términos contra Victoria Villarruel y el conflicto entre el binomio presidencial parece profundizarse cada vez más. Esta vez, el cruce se dio debido a la polémica por el congelamiento de las dietas de los senadores, que la Vicepresidenta finalmente decretó, pero luego, en sus redes sociales, la titular de la Cámara alta se quejó de su propio sueldo: “En breve me pagan dos chirolas”, expresó.

Ante esto, el jefe de Estado replicó fuertemente y dijo que su compañera de fórmula “está desconectada de la realidad”.

“El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000. Entonces me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, en el Senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política. Es una frase muy desafortunada”, afirmó en diálogo con radio Mitre.

Y agregó: “Es una pena que haya dicho algo así. Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. Cuando apareció la presión de la sociedad se pudo frenar. Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión”.

Ante la consulta de si Villarruel sigue siendo parte del Gobierno, Milei contestó: “Ella me acompañó la fórmula, pero a partir de mayo dejó de participar de las reuniones de Gabinete porque no compartía nuestra forma de hacer política. Se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones”.

También le envió una indirecta a Villarruel cuando fue consultado por la designación de los miembros de la Corte Suprema: “Nuestra intención fue que salga por el Senado. El Senado estuvo remolón, le faltó actividad en esto. Ahora si llegamos a llamar a extraordinarias podríamos habilitar el nombramiento. Estamos avanzando en ese tema”.

El Presidente también habló de la decisión de Fabiola Yañez de pedir que le retiren la custodia, algo que desde la Casa Rosada habían anticipado que iban a solicitar: “Cuando tomamos consciencia de que evidentemente era un despropósito, que no estaba en riesgo para ameritar que gastemos medio millón de dólares por año protegiéndola, no corresponde. Es más, hay un acuerdo con el gobierno de España, pero el señor Sánchez ha hecho oídos sordos a los reclamos de Bullrich para poner en funcionamiento los acuerdos para que la seguridad la cubriera el gobierno de España, como haríamos nosotros en el caso de un español que necesite lo mismo. Si el ex presidente es tan amigo de Sánchez que consiga que se lo financie él. Si la señora Yañez quiere reclamar por seguridad que se venga a vivir a la Argentina, pero no le gusta, le gusta vivir en la Argentina con privilegios, no como un argentino sin privilegios. Y acá se terminaron los privilegios”.

En otra parte de la entrevista, se refirió al vínculo con Mauricio Macri: “Tengo un gran cariño, respeto y admiración por Macri y eso no va a cambiar. Yo siempre tengo las puertas abiertas para él”.

También respondió por la posibilidad de que su hermana Karina Milei sea candidata en las próximas elecciones legislativas. Si bien aclaró que “la decisión es de ella”, tomó como ejemplo las últimas declaraciones de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien resaltó “tiene la función de cuidarlo al Presidente”. “Es una reflexión importante la de Pettovello. Me parece que se va a quedar conmigo. No significa no haga todo lo otro. Pero que se vaya al Parlamento deja de estar al lado mío… le abrimos un blanco a los traidores”, reflexionó.

En materia económica, Milei se refirió a la posibilidad de avanzar en la dolarización, a partir de una acuerdo con el FMI y con el ingreso de fondos de inversión. También respondió a las exigencias del campo: “Las retenciones dije que las iba a bajar cuando tengamos crecimiento económico y aumento de ingresos para bajar impuestos. El mejor síntoma de no sostenerlo es que nunca lo copartícipe”.