Gesto de Milei con el máximo prócer sanjuanino: el Centro Cultural Kirchner se denominará Domingo Faustino Sarmiento El edificio del ex Correo se llamará Palacio Libertad, pero la entidad que funcionará en esas oficinas será designada en honor al prócer sanjuanino. Aún no se decidió si será por decreto o por ley.

Pasaron varios meses desde que el Gobierno anunció que reemplazaría el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) por “Palacio Libertad”, pero en las últimas semanas en la Casa Rosada decidieron hacer una pequeña modificación en los planes. Ese nombre, que coincide con el del partido oficialista, sólo se aplicará al edificio del ex correo donde funciona la entidad, pero el centro cultural propiamente dicho se denominará “Domingo Faustino Sarmiento” en honor al prócer que denomina la calle donde está emplazado el inmueble.

La medida, pergeñada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, se demora por dudas técnico-administrativas. Es que inicialmente querían implementar esas modificaciones simbólicas por medio de un decreto, pero expertos en asuntos legales les advirtieron que sólo la redenominación del edificio podría salir por esa vía. La del centro cultural, en cambio, debería pasar obligatoriamente por el Congreso, porque fue designado originariamente por esa vía, en el inicio del segundo mandato de Cristina Kirchner, con la ley 26.794 de 2012.

El Ejecutivo también podría usar un DNU, pero para eso debería justificar la necesidad y la urgencia de la acción administrativa. Dos características de las que, en principio, carece.

Mauricio Macri había tratado de modificar varias veces el nombre del palacio. El propio Ejecutivo y los legisladores del oficialismo de Cambiemos llegaron a presentar 14 proyectos de ley que no prosperaron por resistencia del kirchnerismo, que tenía la mayoría. Los libertarios, que vienen de aprobar la ley Bases, tendrían los números, pero se verían obligados a esperar el debate en comisión y en el recinto, y la votación, previas negociaciones con los aliados. Además, hay una pila de temas de mayor relevancia acumulados en el tintero: desde la reforma política a la recomposición de haberes jubilatorios y los proyectos de seguridad de Patricia Bullrich, entre otros. Las sesiones reinician el 7 de agosto.

En Gobierno hay apuro, y dicen que el decreto para cambiarle -al menos- el nombre al edificio saldría en los próximos días. El tema reviste importancia en la agenda de Karina Milei, que está por traspasar la secretaría de Cultura que maneja su amigo, el productor Leonardo Cifelli, de la órbita de Capital Humano a la de la Secretaría General, e hizo propia la batalla cultural libertaria con una serie de actos de revisionismo histórico durante los últimos meses.

Dos de las más conocidas fueron las modificaciones del Salón de Mujeres por Salón de los Próceres y el de Pueblos Originarios por “Héroes de Malvinas”, pero hubo otras menos conocidos. En el mismo CCK, por caso, avanzó con pequeñas acciones en el interior del edificio que no requerían legislación. Por ejemplo, la semana pasada mandó a tapar dos placas que había ordenado colocar Cristina Kirchner con alusiones a los orígenes de Néstor Kirchner en 2015. Y antes hizo lo propio con otras placas, murales, bustos, cartelería fija, y salas. Hoy, cuentan en los pasillos del ex Correo, ya no hay rastros del CCK, excepto por el cartel de la fachada.

Una vez firmado el decreto -y, eventualmente, aprobada la ley-, el Gobierno tiene planeado darle amplio despliegue simbólico a la remoción, con altos andamios, del molde símil mármol que lleva la inscripción “CCK”. Será reemplazado por otro similar, que llevará el texto “Palacio Libertad” en el centro y dos logos redondos a los lados, al estilo de una moneda, con la leyenda “Centro Cultural Domingo F. Sarmiento”. El evento aún no tiene fecha, pero es probable que lo encabecen los referentes culturales libertarios junto a Karina Milei, que tiene planeado multiplicar este tipo de directrices durante los próximos meses.

Fuente: Infobae