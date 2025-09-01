El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que las denuncias por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) son parte de una “campaña de desprestigio al gobierno y su equipo” y defendió la postura del gobierno de no separar del cargo a Eduardo “Lule” Menem.
Además, consideró que las sospechas no han “tenido un impacto en la opinión pública en el sentido de las elecciones” y afirmó que a los comicios del 26 de octubre los siguen “viendo muy bien” para el oficialismo.
“Es un intento por influir en el electorado”, indicó el titular de ministros en declaraciones a radio Rivadavia.
A su entender, que las supuestas grabaciones de Diego Spagnuolo se difundiera un día antes de la sesión por la ley de emergencia en Discapacidad, “demuestra que se trata de una operación política”.