Guillermo Francos dijo que hay “una campaña de desprestigio” contra el Gobierno El jefe de Gabinete aseguró que las sospechas no afectarán el rendimiento electoral del gobierno.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que las denuncias por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) son parte de una “campaña de desprestigio al gobierno y su equipo” y defendió la postura del gobierno de no separar del cargo a Eduardo “Lule” Menem.

Además, consideró que las sospechas no han “tenido un impacto en la opinión pública en el sentido de las elecciones” y afirmó que a los comicios del 26 de octubre los siguen “viendo muy bien” para el oficialismo.

“Es un intento por influir en el electorado”, indicó el titular de ministros en declaraciones a radio Rivadavia.

A su entender, que las supuestas grabaciones de Diego Spagnuolo se difundiera un día antes de la sesión por la ley de emergencia en Discapacidad, “demuestra que se trata de una operación política”.