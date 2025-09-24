Habló la mamá de Brenda: “Quiero a todos presos” Este mediodía se confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela son de Brenda, Lara y Morena

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez habían sido vistas por última vez el viernes por la noche subiéndose a una camioneta blanca en el oeste del conurbano. Se confirmó que los cuerpos hallados son de las chicas.

Entre lágrimas, la madre de Brenda reclamó justicia. Más temprano, el ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las víctimas fueron asesinadas por “una venganza narco”. Los cuatro detenidos están acusados de homicidio agravado.

La principal línea investigativa de qué pasó aquella noche violenta del 19 de septiembre en el que fueron asesinadas las jóvenes Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, estaría relacionada a un ajuste de cuentas por el robo de droga a un líder narco peruano del barrio 1-11-14.

De acuerdo a lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la cruel historia se inició días atrás cuando la menor habría mantenido un encuentro con uno de los integrantes de esta organización narco. Allí le robó parte de la cocaína, lo que derivó en un conflicto.

Frente a este escenario, se estima que la banda organizó como venganza la presunta “fiesta narco” en dicha vivienda. Los detenidos las llevaron engañadas con la presunción de un trabajo donde iban a cobrar 300 dólares cada una, pero fueron asesinadas de manera brutal.