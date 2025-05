Hot Sale 2025: cuáles son los productos más buscados Zapatillas, celulares y electrodomésticos lideran las búsquedas tras el primer día de Hot Sale y las 12 cuotas sin interés es la modalidad más elegida.

Con un descuento promedio del 30% en miles de productos, el Hot Sale 2025 arrancó con gran impulso y cifras récord. Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora del evento, ya se registraron 4,1 millones de usuarios a nivel nacional y se contabilizaron 190.000 visitas en la web oficial durante la primera hora, lo que representa un 20% más que en 2024.

Productos más buscados

Entre los productos más buscados por los consumidores en estas primeras horas se destacan:

Zapatillas y calzado deportivo

Celulares

Electrodomésticos: especialmente heladeras, lavarropas, freidoras de aire y aires acondicionados

Computadoras y notebooks

Perfumes

Camisas retro de la Selección Argentina

Las regiones que más tráfico generan en el evento son:

Provincia de Buenos Aires (38%)

Ciudad de Buenos Aires (17%)

Córdoba (8%)

Santa Fe (7%)

Mendoza y Tucumán (4% cada una)

Desde empresas como Mercado Libre y Megatone.net, confirmaron que los productos con mayor demanda incluyen notebooks, televisores de alta pulgada, cafeteras all in one y aires acondicionados split frío/calor.

Tendencias de consumo

Los consumidores están aprovechando las cuotas sin interés, siendo las 12 cuotas la modalidad más elegida. También se valoran los envíos gratis y los retiros inmediatos en sucursales. Por su parte, Almundo reportó que los vuelos de cabotaje son los más buscados dentro del rubro turístico, seguidos por los paquetes a Brasil. Los destinos nacionales más populares incluyen:

Iguazú

Buenos Aires

Mendoza

Córdoba

Ushuaia

Mientras que los internacionales más buscados son:

Madrid

Miami

Río de Janeiro

Barcelona

Nueva York

Roma

El fuerte interés por el evento ya se notaba en la previa, con un 38% más de búsquedas respecto al año pasado, lo que confirma el creciente entusiasmo de los argentinos por aprovechar las ofertas online.