Incendio en La Plata: creen que todavía hay gente atrapada y convocaron a rescatistas El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta avanza con la investigación mientras los bomberos luchan para acceder a los tanques de nafta en desuso bajo la estructura y detectar si hay personas atrapadas. El fuego ya fue extinguido.

El fuego en el incendio de La Plata ya está oficialmente extinguido. Tras casi 24 horas de trabajo, 15 dotaciones de bomberos de la provincia de Buenos Aires lograron apagar las llamas en el edificio de la Diagonal 77 que ardió desde la madrugada de ayer, con su foco en el depósito de una empresa de electrodomésticos. La preocupación para las autoridades es total: debajo de esa estructura se ubican al menos dos tanques de nafta de una estación de servicio que funcionaba en el lugar 15 años atrás, cuyo estado de conservación se desconoce.

A pesar de que el fuego se apagó, la temperatura de las ruinas impide a los bomberos ingresar al lugar para realizar las pericias ordenadas por la UFI N°16, con el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que lleva adelante un expediente por la averiguación de causales del incendio.

Ayer por la tarde se presentó en la fiscalía una abogada de la empresa Al Tecno, el foco del incendio, cuyas heladeras y lavarropas cayeron a la calle al derrumbarse las paredes. La presidenta de la firma, una mujer de 61 años, fue notificada de sus derechos como imputada: así, según fuentes judiciales, Condomí Alcorta comenzó a investigar a la empresa, en busca de posibles negligencias. La empresaria en cuestión, platense, integra otra firma del rubro, y opera en el negocio a nivel local hace varias décadas, con una serie de firmas familiares.

Por otra parte, todavía no hay reportes de heridos, fallecidos, o personas desaparecidas. “Sin embargo, no vamos a saberlo hasta no entrar al lugar”, asegura una fuente clave en el caso.

Para esta tarea, el fiscal convocó por intermedio del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal Argentina, especializada en la búsqueda y rescate de personas atrapadas en espacios confinados o bajo escombros, entrenada para trabajar en terremotos y colapsos de edificios.

El fuego comenzó en la madrugada de ayer y escaló en intensidad: un perímetro de 100 metros a la redonda fue establecido inicialmente, con más de 50 familias evacuadas en la zona. Las dotaciones de bomberos aumentaron en el curso de la mañana del miércoles: primero fueron seis, luego ocho, con dos unidades que se sumaron desde Berisso, luego quince, con el trabajo en el territorio de Defensa Civil, la Policía Bonaerense con la Comisaría 1° y personal del SAME.

Varios vehículos estacionados en la cuadra fueron destruidos por las llamas y por los electrodomésticos que caían en el derrumbe. Sin embargo, no se reportaron víctimas fatales o heridos.