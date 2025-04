INDEC anticipa que la inflación de abril será similar a la de marzo El titular del organismo, Marco Lavagna, aseguró que el nuevo esquema cambiario impactó sobre pocos días del mes y no tendría un efecto fuerte en el IPC. Además, defendió la continuidad técnica del organismo a lo largo de los últimos gobiernos.

El director del INDEC, Marco Lavagna, relativizó este viernes el impacto inmediato del nuevo esquema cambiario en los precios de abril y adelantó que la inflación de este mes será parecida a la de marzo, que cerró en torno al 3%.

En diálogo con radio La Red, Lavagna explicó que el fin del cepo y la puesta en marcha del sistema de bandas de flotación “se dieron a mitad de mes y hubo varios feriados”, por lo que —según su análisis—, el efecto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sería acotado. “Aunque algunos precios hayan subido mucho, algo que puede suceder o no, probablemente el impacto en abril sea chiquito porque afectó a pocos días del mes”, sostuvo.

El funcionario aclaró que aún no hay datos cerrados, pero que por el momento no ve señales de un salto abrupto: “No me está llamando mucho la atención algo. Hay que esperar, pero no veo un impacto muy distinto”.

Lavagna también aprovechó para destacar la continuidad técnica del organismo estadístico desde la gestión de Jorge Todesca en el gobierno de Mauricio Macri hasta la actual, pasando por su propia designación en tiempos de Alberto Fernández. “Esto empieza con Todesca, que hizo un muy buen trabajo. Yo llego con Alberto Fernández y sigo esa línea, manteniendo al equipo. Javier Milei decide continuar con esos equipos técnicos, calificados y comprometidos”, afirmó.

Al defender el perfil técnico del INDEC, remarcó que el organismo debe trascender los vaivenes políticos: “No me vas a escuchar hablar bien ni mal de una medida en este rol. Hay que mostrar números sin dar opiniones”.

Finalmente, Lavagna aseguró que no hubo modificaciones sustanciales en la forma de medir la inflación. “Es la misma metodología. La composición del índice puede cambiar, pero el resultado no varía mucho. Las diferencias son mínimas, casi insignificantes desde lo estadístico”, explicó.

Y aunque evitó opinar sobre medidas económicas, reconoció que los datos que produce el INDEC tienen peso político: “Es lógico que se generen controversias. Pasa mucho que personas que hace cuatro meses me decían ‘hay que cambiar el índice’, hoy quizás ya no coinciden”.