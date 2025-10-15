Inflación de septiembre: uno por uno, los alimentos que más subieron y bajaron El Índice de Precios al Consumidor aumentó más de 2%, algo que no ocurría desde abril.

La inflación de alimentos alcanzó 1,9% en septiembre y acumuló un alza de 27,3% en los últimos 12 meses. El dato mensual se ubicó por 0,2% por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue de 2,1% el mes pasado, de acuerdo con lo que informó este martes el INDEC.

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

Los 10 alimentos que más subieron de precio en septiembre

Tomate redondo: 30,9%.

Limón: 16,6%.

Zapallo anco: 7,1%.

Banana: 5,7%.

Harina de trigo común 000: 5,2%.

Cebolla: 5,1%.

Manzana deliciosa: 4,6%.

Naranja: 4,6%.

Galletitas de agua: 4,1%.

Aceite de girasol: 3,7%.

Los alimentos que bajaron de precio en septiembre