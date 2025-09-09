Javier Milei canceló su viaje a España y no asistirá al encuentro de la ultraderecha europea El líder libertario estaba invitado a un acto organizado por Vox.

El Gobierno todavía analiza los motivos por los cuales sufrió una dura derrota en la provincia de Buenos Aires, por eso el Presidente Javier Milei canceló un viaje a España. Estaba previsto un vuelo a Madrid el viernes, para participar de un acto de la ultraderecha, organizado por el partido español Vox.

Tan solo 48 horas después de la derrota por casi 14 puntos frente al peronismo, puertas adentro de la Casa Rosada se debaten cambios y movimientos, aunque de momento aseguraron que no se modificará el rumbo económico. Tampoco habría renuncias en el corto plazo.

“Viva Europa 2025” era el nombre del evento al que el Presidente había comprometido su asistencia, hasta había sido anunciada por los organizadores en la previa. Se trata de la cita que reúne una vez por año al grupo parlamentario europeo “Patriotas”, que integra el líder de Voz, Santiago Abascal, líder de VOX, amigo personal de Milei.

El jefe de Estado ya había asistido a la edición de 2024, con motivo de su primera visita a España como presidente. Milei tenía previsto también dar una clase en la IE University, una de las universidades privadas más importantes de España, donde incluso ya había una gran cantidad de inscriptos para escucharlo.

Milei visitó dos veces la capital española en lo que va del año, fue con motivo de una gira internacional que también lo llevó por Italia e Israel. Si bien no tiene buen vínculo con el gobierno socialista de Pedro Sánchez, el Presidente estuvo allí a principios de junio, para cerrar el Madrid Economic Forum. “¡Muerte al socialismo!”, afirmó en una de sus primeras intervenciones.

En su segundo viaje, el Presidente recibió el premio Escuela de Salamanca entregado por El Club de los Viernes, una organización integrada por libertarios españoles. Y antes de volver a la Argentina, se reunió en la residencia del embajador con empresarios españoles con intereses en Argentina.

El caso es que ninguna de sus visitas a España fue oficial, es decir, no fue recibido por su par español Pedro Sánchez. El mandatario participó en la edición anterior de la convención organizada por Vox en 2024. En esa ocasión, llamó “corrupta” a la esposa de Sánchez, lo que generó un cruce de acusaciones que acabaron incluso con el retiro de la embajadora española en Buenos Aires.