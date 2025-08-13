Javier Milei celebró el dato de inflación de julio y destacó el rol de Caputo en Economía El ministro fue el primero en reaccionar al 1,9% que marcó el índice de precios al consumidor del mes pasado. “Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017″, señaló.

El Gobierno celebró este miércoles el dato de inflación de julio del 1,9%. En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo hincapié en que se ubicó “por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo”. Y remarcó: “Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017″.

En la misma línea, el Presidente Javier Milei destacó la labor de Caputo. “Muchas gracias por ser el mejor ministro de economía de la historia por lejos”, afirmó al tiempo que destacó el valor de 1,5% de inflación núcleo.

Además, el Presidente chicaneó al kirchnerismo: “Bienes al 1,4%…Mucho efecto estacional…Y el resto, el pase de factura de la resaKa kuka…”.

Al respecto, Caputo profundizó: “La inflación núcleo fue de 1,5%, en tanto se registró una variación en las categorías estacionales de 4,1% y en regulados de 2,3%”. Y destacó: “La inflación núcleo en el mes fue la más baja desde enero de 2018″.

Además, el ministro de Economía agregó: “La variación interanual del IPC Nacional fue de 36,6%, registrándose quince meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde diciembre de 2020″.

Caputo enfatizó en los números de su gestión: “La inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue de 17,3%, la menor para este período del año desde 2020″. Y añadió: “La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7% y fue la más baja desde noviembre de 2017″.

A su turno, el diputado nacional del PRO Fernando Iglesias manifestó: “El impuesto que más baja es el inflacionario. La inflación que más baja es la de alimentos. Los salarios que más suben son los de los empleos informales”. E ironizó desde sus redes sociales: “El gobierno antipopular más loco del mundo”.

Los datos del INDEC

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en los primeros siete meses de 2025, informó este miércoles el INDEC. La variación mensual mostró una leve aceleración de 0,3 puntos porcentuales contra junio.

En términos interanuales, la variación del IPC fue de 36,6%, lo que marca quince meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), por las vacaciones de invierno y el turismo. Le siguió Transporte (2,8%), por alzas en el boleto de los colectivos y subtes y en el funcionamiento de equipos de transporte persona.

Por su parte, los dos rubros que registraron las menores variaciones en julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco y Prendas de vestir y calzado.