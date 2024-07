Javier Milei criticó a Maduro: “Argentina no va a reconocer otro fraude” El presidente argentino habló de “una victoria aplastante” de la oposición al chavismo. El gobierno denunció que la reelección del dictador fue fraudulenta.

El Gobierno argentino denunció fraude en las elecciones de Venezuela y reclamó al régimen de Nicolás Maduro que respete la voluntad de su pueblo a través de las urnas.

El presidente Javier Milei se manifestó minutos antes que el Consejo Electoral de Venezuela anunciara como ganador a Maduro con el 51,2% frente al candidato Edmundo González Urrutia que alcanzó el 44.2% de los votos.

“Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, señaló el economista libertario.

A través de su cuenta de X, adelantó que “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, agregó y sentenció: “Dictador Maduro, afuera!!!”

El tuit del jefe de Estado argentino causó enojo en el régimen, que de inmediato se expresó a través de su canciller Yvan Gil. “Nazi nauseabundo, el pueblo argentino te pasará factura más temprano que tarde, nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotaran el fascismo que promueves”, sentenció el funcionario de Maduro con un furibundo tuit contra Milei.

El presidente plasmó en sus redes sociales la postura del Gobierno argentino con respecto a los comicios del país caribeño. Mientras el chavismo y su rival, el diplomático Edmundo González Urrutia, que representa a líder opositora María Corina Machado, impedida de postularse por el régimen debido a una inhabilitación política, se autoproclaman triunfadores sin números oficiales, en la Casa Rosada daban por sentado que el régimen de Maduro cayó por amplio margen.

La respuesta de Maduro

Tras proclamarse ganador, Nicolás Maduro dedicó unos minutos de su discurso a contratacar al mandatario argentino. “No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

Maduro, sumándose a los cánticos de sus seguidores, continuó con una serie de descalificaciones contra el mandatario argentino: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.