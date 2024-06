Javier Milei finalmente irá a Suiza para participar de la Cumbre por la Paz organizada por Zelensky El presidente incluyó la escala en su gira europea. Participará del encuentro junto a la Canciller Diana Mondino.

Finalmente, el presidente Javier Milei decidió incluir Suiza en la gira que iniciará mañana cuando despegue en el avión presidencial de la Argentina. En ese país, el jefe de Estado participará de la Cumbre por la Paz organizada por el presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky. Hasta el momento, sólo se preveía que viajaría hacia ese destino la canciller Diana Mondino, pero fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron que hubo un cambio en la agenda presidencial.

El desembarco en Suiza será el próximo sábado 15 de junio. Antes, Milei participará de la cumbre del G7 en Italia, hacia donde viajará con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Fue invitado por la anfitriona, la primera ministro Georgia Meloni, al evento en el que participarán los principales referentes de los países de Occidente: el presidente estadounidense, Joe Biden; su colega de Francia, Emmanuel Macron; Meloni, y los primeros ministros de Alemania, Olaf Scholz; del Reino Unido, Rishi Sunat; de Canadá, Justin Trudeau; y de Japón, Fumio Kishida

Con Mondino y Milei en la ciudad de Bürgenstock, Suiza, en un encuentro que se desarrollará entre el sábado 15 y el domingo 16, también estarán el ministro de Defensa argentino, Luis Petri y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien a último momento fue sumado a la comitiva.

Milei tejió una relación muy estrecha con el ucraniano Zelensky, a tal punto que fue uno de los pocos jefes de Estado que estuvo en la asunción presidencial en diciembre. Luego, en mayo se comunicaron a través de una videollamada y allí se produjo la invitación para participar de esta Cumbre.

“Como parte de nuestro diálogo habitual, hablé con el presidente argentino @JMilei. Agradezco el apoyo de Argentina a la Fórmula de Paz. Debido a que es importante que se escuche la voz de América Latina en nuestra Cumbre de Paz en Suiza, invité al Presidente Milei a asistir”, consignó Zelensky en esa ocasión.

Casi 90 países y organizaciones, la mitad con sede en Europa, ya confirmaron su asistencia a la cumbre de paz en Ucrania organizada por Suiza durante el fin de semana a pesar de la negativa de Rusia a participar en la conferencia, dijo el lunes la presidenta del país helvético, Viola Amherd.

Viola Amherd también le manifestó a la prensa que el encuentro tendrá como objetivo trazar un camino hacia una posible paz, casi 28 meses después -el conflicto se inició el 24 de febrero de 2020- de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania. De acuerdo a la organización los temas de debate en agenda serán la seguridad nuclear, la ayuda humanitaria y la seguridad alimentaria.

Se desplegarán hasta 4.000 militares para brindar medidas de seguridad y de apoyo al transporte aéreo, la vigilancia y el despliegue de vallas de seguridad y alambre de acero para el evento. Los funcionarios suizos agregaron en declaraciones a la agencia AP que se observó un aumento en los ataques cibernéticos en el período previo a la cumbre, pero no proporcionaron mayores detalles.

Este nuevo viaje del Presidente a Europa estuvo rodeado de marchas y contramarchas, ya que el jueves de la semana pasada se había anunciado que la agenda vinculada al G 7 se cancelaba y horas después finalmente se confirmó.

También sobre las posibles reuniones bilaterales de Milei en el G 7 hubo cambios. Si bien fuentes de la Casa Rosada este lunes indicaron que no se iban a producir, un día después trascendió que se encontrará a solas con Meloni y que posiblemente se sume otra con Macron.

Incluso se tejieron muchas versiones sobre la ausencia de la canciller Mondino en Italia. La explicación que brindó el vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana fue que “originalmente este viaje estaba planeado con parte del gabinete. No se pudo dar esta comitiva, un poco más ampliada, ante un evento de relevancia como es el G7 porque, efectivamente, hay una cuestión de acreditación de los diferentes anillos y de la organización propia del G7 que no permite que acceda una comisión grande a las reuniones. Por lo tanto, no tenía sentido que funcionarios viajemos para, básicamente, no poder participar del evento”.

El viernes había trascendido el enojo de Milei cuando se dirigía a un acto organizado por la comunidad islámica en la Mezquita Rey Fahd, en Palermo. Lo estaban esperando 19 embajadores, pero el mandatario decidió no ir cuando se enteró que entre ellos se encontraba el de Palestina y que la “avanzada” que se envió al lugar no se lo había avisado. El jefe de Estado argentino mantiene un alineamiento político a rajatabla con el gobierno de Israel y responsabilizó a la canciller por este descuido.

Sin embargo, también este lunes se conoció mediante la publicación en el Boletín Oficial que a Mondino le sacaban de su órbita del ministerio de Relaciones Exteriores la Agencia de Promoción de Inversiones para cedérsela a la secretaria General de la Presidencia, en manos de Karina Milei, como otra señal de debilitamiento hacia su tarea.