Javier Milei hablará esta noche en cadena nacional sobre los decretos de desregulación rechazados por el Congreso El vocero presidencial Manuel Adorni lo anunció en conferencia de prensa este mediodía

El vocero presidencial,Manuel Adorni, anunció que el presidente Javier Milei dará a las 21 una cadena nacional sobre los vetos del Congreso a los decretos de desregulación.

Según dijo el funcionario, el mandatario abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

En desarrollo.

Según Adorni, el mandatario abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.