El vocero presidencial,Manuel Adorni, anunció que el presidente Javier Milei dará a las 21 una cadena nacional sobre los vetos del Congreso a los decretos de desregulación.
Según dijo el funcionario, el mandatario abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.
En desarrollo.
