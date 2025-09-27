Javier Milei: “Hay que reformar el mercado del trabajo para que contratar sea más accesible” Defendió la gestión económica y aseguró que se debe avanzar en reformas laborales y fiscales.

Tras su paso por EEUU, el presidente Javier Milei dijo presente en la apertura de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, en un escenario de crisis del sector receptivo. Allí, defendió su gestión económica y aseguró que para “competir más y mejor” se debe avanzar en reformas laborales y fiscales. “Tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos”, apuntó.

Además, agregó que “es necesario sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos”. Al comenzar, Milei recordó que cuando asumió “el país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación, con indicadores sociales peores” que en 2001.

Allí enumeró cuando durante el primer mes se ajustaron “cinco puntos del PBI del déficit fiscal a nivel del Tesoro Nacional y otros diez de ajuste cuasi fiscal en el Banco Central en apenas seis meses”. Como resultado de esas medidas, la Argentina pasó a ser “uno de apenas cinco países” con ” superávit fiscal sin estar en default”.

Al continuar, describió su reforma desregulatoria como la “más ambiciosa de la historia, demostrando nuestro compromiso con normalizar una economía tantas veces manoseada por la política”: “No hay otra manera de salir adelante que aplicando las ideas que nos hicieron prósperos”.

Así, dijo que su equipo lleva a cabo “la labor clave de construir los cimientos de un país exitoso (…) que suelen estar ocultos, pero en los cuales cualquier edificio no duraría en pie más que unos minutos o días”.

“Esto último es una analogía de la economía que no le gusta a los políticos, ya que viven de tomar medidas efectistas sin ningún tipo de fundamento que llevan al derrumbe de todo lo construido”, agregó.

Siguiendo con su línea del trabajo hecho hasta ahora, expresó: “Ahora que los cimientos están firmes, es momento de empezar a ver el fruto de nuestro esfuerzo”.