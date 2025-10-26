Expectativa en el búnker de La Libertad Avanza: llegó Javier Milei y hay optimismo El Presidente arribó al Hotel Libertador, donde ya hay varios dirigentes. Los primeros números que recibió marcan optimismo para el Gobierno.

El presidente Javier Milei fue a votar por la mañana y luego regresó a la Quinta de Olivos para esperar el cierre de las elecciones que, según los primeros resultados no oficiales que maneja su partido, marcaron una victoria para La Libertad Avanza, aunque el optimismo no cambiaba los planes de renovación en el Gobierno.

El mandatario nacional llegó cerca de las 19:00 al Hotel Libertador, donde volvió a instalar su búnker, mientras que la secretaria general, Karina Milei, lo hizo antes de las 18 y encabezó una mesa de campaña.

De la conversación también participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los armadores bonaerense, Sebastián Pareja, y porteña, Pilar Ramírez.

Pasadas las 18:20 se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien estaban esperando para analizar el boca de urna.

Hasta ese lugar, ubicado en la intersección de la calle Maipú y la avenida Córdoba, estaban arribando además los principales dirigentes y ya había unos pocos militantes, ante la expectativa de un buen resultado por parte del Gobierno.

A unas horas de la finalización del proceso, en el interior de LLA se mostraban optimistas y calculaban un holgado triunfo a nivel país, por más de cinco puntos de distancia con el kirchnerismo.