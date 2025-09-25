Javier Milei se meterá de lleno a la campaña y visitará las provincias, ¿viene a San Juan? El cronograma de campaña terminará de definirse una vez que el Presidente y su hermana retornen de los Estados Unidos.

El presidente Javier Milei continúa con su agenda en Estados Unidos, por lo que el cronograma de actividades de campaña está paralizado hasta su regreso. Sin embargo, cuáles podrían ser algunos de los destinos del interior para tomar contacto con el electorado.

Aseguran que desde LLA buscarán plasmar este cambio de expectativas que se evidenció en los mercados producto del apoyo de la administración de Donald Trump a la Argentina.

Analizan que en el entorno del líder libertario piensan que Javier Milei debe ser “el centro absoluto” en el escenario y recorridas, por lo que elegirán muy bien el entorno y con qué referentes se muestre en cada provincia.

Estimaron que a partir del fin de semana se podrá reactivar para pensar en el cronograma de visitas a las provincias, teniendo como foco está en las provincias con mayor cantidad de electorado y las que eligen senadores nacionales.

Se habla de tres destinos a los que Milei podría ir en primer término. La primera es la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Ese distrito es considerado clave por el caudal electoral pero, sobre todo, porque el libertario precisa identificar su imagen y el sello al primer candidato a diputado nacional por esa provincia, el joven Agustín Pellegrini, un militante de 25 años vinculado al sector de la armadora Romina Diez y al referente juvenil Sharif Menem.

También se baraja la posibilidad de que viaje a Tierra del Fuego a mostrarse con el candidato a senador nacional Agustín Coto; o alguna provincia patagónica que disputa senadores como Río Negro, con Lorena Villaverde como principal referente; o Neuquén, que tiene a Nadia Márquez como figura visible. Y es cada vez más probable que la primera aparición en la provincia de Buenos Aires sea en la ciudad de Mar del Plata, donde los libertarios tuvieron una excelente performance durante los comicios locales de principio de mes.

Evalúan que con el poco tiempo que queda hasta los comicios, Milei comenzará a ejecutar una ardua hoja de ruta con apariciones en provincias de todo el país como para levantar los armados y buscar que el sello libertario se instale.

Fuente: Infobae.