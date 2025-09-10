Javier Milei vetó la ley de Financiamiento universitario y la envió al Congreso Ya se notificó a la Cámara de Diputados y la oposición prepara una sesión especial para tratar la decisión presidencial el miércoles próximo.

Pese a que aun le quedaba un día por reglamento, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido sancionada días atrás en el Congreso. El Presidente había advertido que lo haría, luego de que el Congreso sancionara la norma. Su decisión va en línea de mantener el rumbo económico y político.

La oposición solicitaría una sesión especial para el próximo miércoles en Diputados para iniciar el camino para rechazar el veto presidencial.

La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.

La norma planteaba medidas concretas para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. Entre ellas, establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.

En ese sentido, se destinaban partidas presupuestarias específicas para, entre otras cosas, asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes. Además, se establecía una actualización al 1 de enero de 2025 del monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

Conocida la decisión del Presidente, la oposición manifestó su rechazo a la medida. “Milei cada vez más tirano que presidente. Le duró nada la autocrítica: Acaba de vetar las leyes de Financiamiento universitario y la Emergencia pediátrica para el Garrahan”, afirmó el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman.

En la misma línea, el legislador agregó: “No hay justificación económica, solo maldad y ganas de destruir lo que funciona. Como con Discapacidad, vamos a insistir con el proyecto y este gobierno va a tener que escuchar y reparar, a pesar suyo”.