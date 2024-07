Javier Milei y Yuyito González se mostraron juntos en un palco del Teatro Colón El jefe de Estado invitó a la conductora a ver la obra “Carmen”, según pudo confirmar Infobae. Ambos estuvieron en el palco presidencial durante la función

El presidente Javier Milei y la actriz Amalia Yuyito González asistieron al Teatro Colón para presenciar la última función de Carmen, la célebre ópera de Bizet. Diez minutos antes de las 20, el primer mandatario arribó al lugar solo, donde fue recibido por Jorge Telerman, director del primer coliseo, y Gabriela Ricardes, ministra de cultura de la Ciudad. Seguido por las cámaras de televisión, hizo su ingreso por la entrada principal, de la calle Libertad, cuando el resto del público se encontraba ya adentro de la sala. Una vez en el interior del teatro, se ubicó en uno de los palcos reservado especialmente y, desde allí, saludó al público. Esta fue la primera vez que Milei asistió a una función del Colón como Presidente de la Nación.

Minutos después, como se ve en los videos que forman parte de esta nota, apareció en escena Yuyito González, vestida con un traje blanco, y se sentó a su lado. Según pudo saber Teleshow, la actriz lo esperó adentro del palco, ya que ingresó por otra de las entradas.

Pasadas las 23, al finalizar la función, Javier Milei salió solo del teatro, y saludó a la gente que se encontraba en la calle antes de subir al automóvil que lo trasladó hasta la residencia de Olivos.

Cómo inició su relación

La relación pública entre Milei y González trascendió a comienzos de noviembre, cuando el entonces candidato a jefe de Estado la visitó en su programa Empezar el día, de Ciudad Magazine. Al comienzo de la entrevista, Yuyito lo tomó por sorpresa con sus elogios: “Sos muy simpático, fachero. Qué buena onda”, dijo, dando inicio a un coqueteo al aire, que se mantuvo durante toda la charla. Milei, quien por entonces mantenía una relación con la humorista Fátima Flórez, agradeció los cumplidos con cierta incomodidad. “Tantos elogios no me los hubiera imaginado”, señaló.

En abril de este año, en una visita a Noche al Dente, Amalia recordó aquella entrevista, que gestionó por sus propios medios. “Yo tengo mis fuentes, soy periodista y coach ontológica y logré que venga después de un par de llamados”. Por entonces, ya era Presidente y había terminado su relación con Fátima. “Es más facha en persona que en esas versionas loquillas que tiene. ¿Sabés lo que nos sorprendió a todo el equipo? La buena onda con la que vino, después se sacó fotos con todo el mundo”, rememoró.

Allí, no quiso revelar a quién había votado en el balotaje que enfrentó al libertario con Sergio Massa, y se mostró esperanzada de cara a su gestión: “Siento que lo apoyo, sea cual sea, porque no soy una fan de una ideología política. Lo que quiero es que, obviamente, nos vaya bien, y le pongo esa parte de mi personalidad, siempre tratando de ver lo bueno, esperando lo bueno y, mientras, haciendo”.

El 22 de mayo, Milei presentó su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica con un espectáculo en el Luna Park. Allí se dirigió a sus seguidores y brindó un pequeño show musical interpretando “Panic Show”, el tema de La Renga que viene utilizando desde su campaña para legislador. Entre las personalidades que asistieron al acto estuvo Yuyito, quien siguió el acto junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. También trascendió que tuvo acceso al camarín, donde estaba Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario.

Ese día, su presencia causó sorpresa y su nombre se volvió tendencia en las redes. En su visita a Mañanísima (El Trece), le contó a Carmen Barbieri cómo terminó ubicada en una posición de privilegio. ”Me gustaba ver la presentación del libro, un evento privado, nada estatal, así que empecé a gestionarlo. Me pasaron a buscar, fui con una amiga que colabora conmigo y me sentaron ahí donde me sentaron. Me podían haber sentado en la última fila y me daba igual porque yo no tenía ni noción ni de dónde me iban a sentar ni absolutamente de nada”, arrancó.

Respecto del evento destacó que “había 300 periodistas y yo no sabía que había que acreditarse ni nada”. Para resolver la situación, se contactó con algunos conocidos que le consiguieron una ubicación en el lugar, que terminó siendo de privilegio. “Entré al Luna con Sandra Pettovello, porque ella fue a mi programa cuando fue Milei, entonces ahí se generó una especie de buena onda. Abrieron una puerta y era el camarín. Yo no sabía ni que había un camarín ni que estaba Milei adentro”.

A continuación, la exvedette contó lo que vio en ese espacio íntimo: “Estaba Karina, que ahí la conocí y la saludé. Estaba mi asistente y amiga, estaba Sandra (Pettovello), estaba (Javier) Milei y estuvimos un rato. Y cuando nos vimos fue esa cosa como lo que pasó cuando nos vimos en el programa, eso del entusiasmo”, reveló. Y respondió si el Presidente le gustaba como hombre: “Me parece un hombre lindo, es muy inteligente. Lo vi en mi programa y lo vi ayer, no tengo ese trato para decirte si me parece que tiene buen sentido del humor, te diría que sí”.