José Mayans: “Milei no sabe dónde está parado” El jefe del bloque de UP en el Senado acusó al presidente de impulsar un “esquema de gobierno que lleva a la Argentina a la ruina”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, aseguró hoy que el presidente Javier Milei “no sabe dónde está parado” y lo acusó de llevar adelante un “esquema de gobierno” que está conduciendo a la Argentina “a la ruina”.

“Milei no sabe dónde está parado. Llegó sin pensarlo a la presidencia de la Nación. Compró un programa económico que era para Patricia Bullrich. Él hablaba muy mal de (los ministros Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger”, recordó el formoseño.

En declaraciones televisivas, afirmó que “este esquema de gobierno lleva a la Argentina a la ruina”.

Entre otros cuestiones, Mayans cuestionó el programa de endeudamiento y aseveró que “Argentina no puede afrontar los vencimientos de deuda”.

También puso en duda el superávit fiscal que alardea el Gobierno y, al respecto, dijo que esa cuenta está amañada porque no considera las deudas crecientes con las provincias.

“A la provincia de Buenos Aires el Gobierno nacional le debe 12 billones”, ejemplificó.

Por otra parte, el senador peronista criticó que el Gobierno no haya discutido un Presupuesto nacional en lo que lleva de mandato.

“Hay que discutir en el Parlamento el presupuesto nacional. Lo primero que se discute es el gasto social, después los servicios económicos, de seguridad y defensa, después el Estado mismo y después la relación con las provincias y el programa de inversión”, detalló.

Para Mayans, la falta de Presupuesto es una evidente muestra de que “tenemos un gobierno que desconoce el sistema representativo, republicano y federal de Gobierno”.

“Milei no quiere que funcione el Parlamento. El decreto 70/23 es un avasallamiento al Congreso nacional. Es violatorio de la Constitución nacional”, denunció.