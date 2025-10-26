José Peluc, eufórico con los resultados de LLA: “Tenemos que ser autocríticos, en San Juan nos ganó la casta” El principal referente libertario en San Juan analizó los resultados e instó a los seguidores del frente a sumar otros sectores. "Tenemos que sumar otros sectores, los vagos que se queden en la vereda de enfrente".

Con el 98,64% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se ubicó tercero con el 26,00% y ubicó a Abel Chiconi en una de las bancas. José Peluc presidente de LLA en San Juan celebró lo logrado como “un objetivo cumplido” pero a su vez hizo autocrítica y dijo que deberán trabajar y sumar otros sectores expresando que en San Juan “ganó la casta”, en referencia a la victoria de Cristian Andino.

“Ustedes me dirán que somos un puñado pero ese puñado vale oro, por ahí sumar no es multiplicar, algunos se sumaron en otras fuerzas y han salido como han salido porque las urnas han hablado. Hemos sumado una banca más en el Congreso para defender la política de este presidente pero también tenemos que hacer autocrítica: en San Juan nos ha ganado la casta. Solos no podemos, tenemos que seguir sumando sectores, sectores de la buena gente, los vagos que se queden en la vereda de enfrente”, manifestó.

“Necesitamos ganar en la provincia como el presidente está ganando en el país”, expresó. “Mañana mismo hay que trabajar para seguir convenciendo y sumar gente a este proyecto, lo importante es que llegamos, hemos cumplido el objetivo pero tenemos que seguir trabajando”, comentó.